Sull’isola di Marettimo arriva prof Giuliana: insegnerà all’unica alunna della scuola media

Trapani, 3 novembre 2023 – Giada è l’unica alunna della scuola media sull’isola di Marettimo, la più lontana tra le Egadi dalle coste trapanesi. Lunedì suonerà la campanella nell’istituto comprensivo ‘Antonino Rallo’ e la studentessa isolana avrà finalmente la sua docente di Italiano, storia e geografia. Giuliana Clemente, 24enne palermitana, non ci ha pensato su due volte, e ha accettato l’incarico affiancando la collega di matematica. "Con l'assegnazione di dodici ore della classe di concorso A022 all'organico di fatto dell'Istituto in aggiunta alle 18 ore di matematica - dice il preside Francesco Marchese – garantiremo il diritto allo studio e la frequenza scolastica dell'alunna Giada alla scuola di Marettimo". Perché Giada altrimenti avrebbe dovuto viaggiare ogni mattina per andare a scuola: da Marettimo a Favignana. Anche quando il mare è grosso, nei mesi invernali, e i trasferimenti sono sempre più complessi.

Giuliana, docente precaria, si sposterà così da Pantelleria, dove ha da poco concluso una supplenza breve, ad un’altra isola: senza perdere l’entusiasmo di chi “ama la propria professione”. "È il mio lavoro – racconta Clemente – sono consapevole che da docente precaria posso ricevere un incarico anche lontano da casa. Questo non mi preoccupa, sono contenta del mio nuovo incarico annuale, è il mio lavoro e per me non è un sacrificio. Essere l'insegnante di una classe o di una sola alunna non fa differenza, farò comunque la professione che amo".

