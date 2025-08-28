I topi mettono in fuga i turisti dagli alberghi, due casi a Ischia. Chiesto l’intervento della polizia

Ischia, 28 agosto 2025 - Polizia contro topi d'albergo, non ladri ma veri e propri ratti che hanno messo in fuga 16 turisti dalle loro camere in un albergo di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia. Il fuggi fuggi è scattato in un hotel della località turistica, i clienti spaventati, e un po' disgustati, sono scappati in strada ed hanno chiesto aiuto a quel punto alla polizia.

La volante giunta sul posto, sorpresa dalla chiamata, ha raccolto la denuncia e i racconti dei clienti, poi ha richiesto l'intervento dell'Asl in modo che verificasse la situazione igienico sanitaria della struttura ricettiva.

Ma per i turisti ormai la vacanza era rovinata e senza attendere le verifiche dell'azienda sanitaria, hanno deciso di ripartire subito dall'isola, e molti hanno chiesto un risarcimento all'albergo. Ma per l'isola turistica d'invasione di topi non è stato un caso isolato, e stamane gli agenti sono stati chiamati in un altro albergo da altri turisti inorriditi dalla presenza di ratti negli spazi comuni della struttura ricettiva che sorge nel comune di Ischia Porto.

Già a luglio Teleischia parlava di segnalazioni su un'invasione di scarafaggi nella zona del porto di Ischia, notizia subito confermata da diversi cittadini. Qualcuno faceva notare sul sito della tv: “Non solo il Porto e tutta l’isola invasa da scarafaggi formiche e topi..e non c’è disinfestazione”. E non è stato il solo a denunciare la situazione di igiene precaria, qualcuno ha visto i topi correre in piazzetta spargendo panico tra i turisti. Un problema che negli anni si è riproposto varie volte costringendo il comune a derattizzazioni importanti, che però non hanno mai veramente risolto il problema.