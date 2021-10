Washington, 22 ottobre 2021 - Provato e dimagrito, quasi irriconoscibile. Bill Clinton, 75 anni, appare per la prima volta in video dopo il ricovero in ospedale. "Sono contento di essere a casa, sto bene e mi godo questo bel tempo autunnale, mi sto rimettendo, ma voglio ricordare a tutti di avere cura di se stessi", dice l'ex presidene Usa che ringrazia "per l’enorme sostegno ricevuto durante il mio ricovero in ospedale, mi ha molto commosso".

Clinton è ritornato nella sua casa nell’upstate New York, dopo cinque giorni di ricovero in California per un’infezione alle vie urinarie, poi degenerata in setticemia. "Tutti dobbiamo lavorare ed ognuno di noi ha un importante ruolo da svolgere nella vita – ha aggiunto – per quanto mi riguarda farò del mio meglio per rimanere ancora in giro facendo il meglio che posso il più a lungo possibile". L'ex inquilino della Casa Bianca, presidente per due mandati dal , è tornato a casa con la moglie, l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, e la figlia Chelsea. Prosegue ora la sua cura a base di antibiotici.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021