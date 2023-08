Iris Setti uccisa a Rovereto: video choc del delitto. Il mistero dell’anello

Rovereto (Trento ), 7 agosto 2023 - Il martirio di Iris Setti a Rovereto sarebbe stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. La donna, 61 anni, pensionata, è stata uccisa a botte e sassate a Rovereto da Chukwuka Nweke, nigeriano senza fissa dimora. Il delitto è avvenuto sabato sera nel parco pubblico Nikolajewka, nel cuore della città della pace. La donna lo stava attraversando per andare dalla madre, che assisteva.

La vittima, 61 anni, ha gridato e chiesto aiuto: ma non ha avuto scampo. Testimoni sgomenti e atterriti dell’omicidio alcuni residenti della zona che hanno visto tutta la scena dai balconi.

Chi è Chukwuka Nweke

Ma chi è Chukwuka Nweke? Nigeriano, 36 anni, è un senza fissa dimora, sottoposto all’obbligo di firma da gennaio. Era stato arrestato l’anno scorso per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Aveva dato in escandescenze per strada, aggredendo dei passanti. All’arrivo dei carabinieri prima era saltato sul tettuccio dell’auto di servizio, poi si era scagliato contro i militari. L’arresto era stato convalidato, dai domiciliari a gennaio la misura cautelare era stata ammorbidita con l’obbligo di firma.

La richiesta del ministro Piantedosi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiesto al capo della polizia di fare chiarezza sulla vicenda. Il responsabile del Viminale aspetta una “dettagliata ricostruzione della vicenda, anche per capire se c’è stato qualcosa che non ha funzionato”. “Perché era libero?”, si è chiesto Matteo Salvini.

Forse voleva rapinarla

Alla base del delitto forse un tentativo di rapina. Da capire se l’anello ritrovato nelle tasche dell’assassino appartenesse alla vittima.

Da quel che trapela, gli inquirenti tendono ad escludere che vittima e assassino si conoscessero. La donna stava attraversando il parco per andare ad assistere la madre. Si tende ad escludere anche un tentativo di violenza sessuale.