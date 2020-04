Siracusa, 28 aprile 2020 - Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa, in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina. I reati ipotizzati sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato 9mila mascherine in diverse città italiane.

"E' una indecenza, stanno cannoneggiando un'impresa seria come la mia, che sta facendo enormi sacrifici per fornire mascherine molto controllate", ha commentato l'ex presidente della Camera. "Tutta la chiacchiera uscita sui giornali è fondata sul nulla", aggiunge. "La verità è che con grande sforzo e spirito di collaborazione stiamo cercando di importare un prodotto serio, le norme sono confuse", sottolinea la Pivetti. "Qualcuno si era stancato di fare torte e si sono inventati una storia che con esiste - aggiunge - mi dispiace molto per i sacrifici che tanti stanno facendo, compresa io. Qualcuno aveva piacere di inventarsi una specie di mostro, una Grimilde della fiaba di Biancaneve", ma "uscirà la verità", assicura Pivetti, che conclude: "Bene l'inchiesta che riporta la verità al centro: al magistrato spiegheremo come stanno le cose, abbiamo tutte le carte a posto".