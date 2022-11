Cronaca

L’America alle urne Repubblicani favoriti Ma adesso Trump ha l’avversario in casa

Rischio coabitazione per il presidente Biden col Congresso di destra. Anche Obama in campo per la rimonta, milizie armate fuori dai seggi. Il tycoon dileggia il rivale DeSantis: bigotto. Poi lo rassicura: sarà rieletto