"Iran e Usa a Roma. Saremo noi a ospitare un nuovo bilaterale tra i due Stati"

OSAKA (Giappone) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani (foto), dal Giappone dove domenica ha inaugurato il Padiglione Italia all’Expo, ha confermato che il prossimo round di colloqui tra Iran e Usa sul programma nucleare di Teheran si terrà proprio a Roma. "Abbiamo ricevuto la richiesta dell’Oman, che svolge il ruolo di mediatore, e abbiamo dato una risposta positiva", ha detto Tajani, rispondendo ai giornalisti sul tema dei negoziati tra Teheran e Washington. "Siamo pronti ad accogliere come sempre incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare", ha sottolineato il vicepremier. "Roma si conferma capitale di pace e di mediazione", questo è il suo punto di vista. "Non è la prima volta che ci sono incontri di questo tipo nel nostro Paese. Siamo disposti a fare tutto ciò che serve e continueremo a sostenere tutti i negoziati che possono portare a risolvere la questione del nucleare, ma anche a costruire la pace".A Osaka il ministro è salito anche sulla Fregata ‘Antonio Marceglia’, "gioiello di tecnologia italiana", commenta Tajani che in serata ha ringraziato pubblicamente le donne e gli uomini della Marina militare italiano. "Con il vostro impegno – ha detto –, contribuite alla politica estera dell’Italia che vuole tutelare nell’Indo-Pacifico la libertà dei mari e dei commerci"