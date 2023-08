Ira cinese a Pechino: vicepresidente Taiwan negli Usa, misure risolute

La Cinaha minacciato "misure risolute e forti" in risposta al transito negli Usa del vicepresidente di Taiwan William Lai, diretto in Paraguay per la cerimonia di insediamento del presidente eletto Santiago Peña. L’opposizione, ha precisato un portavoce del ministero degli Esteri, è a ogni visita dei "separatisti-indipendentisti di Taiwan" negli Stati Uniti e a qualsiasi forma di interazione ufficiale tra gli Usa e l’isola ribelle: per questo Pechino "sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione e adotterà misure risolute e forti per salvaguardare la propria sovranità e integrità territoriale".

Lai, candidato del Partito democratico progressista alle presidenziali del 2024, è tra le figure politiche dell’isola più note per l’esplicita posizione sull’indipendenza di Taipei, ben oltre l’attuale presidente taiwanese Tsai Ing-wen che da anni è però nel mirino di Pechino per il rifiuto di sposare la politica della ‘Unica Cina’ secondo cui l’isola è parte "inalienabile" della madrepatria.

All’atterraggio a New York, Lai ha affermato di essere "felice di arrivare nella Grande Mela, icona di libertà, democrazia e opportunità". "Non vedo l’ora di vedere gli amici e partecipare ai programmi di transito a New York", ha aggiunto.