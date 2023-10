Ipotesi aumento della cedolare secca per gli affitti brevi. Confedilizia: un errore

Si prospetta una nuova stretta per i titolari di alloggi Airbnb e bed&breakfast. Il governo sta studiando infatti un aumento delle tasse sugli sugli affitti brevi. Lo dice l’indice della manovra, che contiene un articolo per la ‘modifica della disciplina fiscale sulle locazioni brevi’ che potrebbe contenere, a quanto si apprende, un aumento della cedolare

secca attualmente pagata su questo tipo di affitti, con il passaggio dal 21% al 26%.

La norma non è ancora stata scritta nella sua versione definitiva, ma la fuga di notizie ha già generato le proteste degli operatori del settore. La prima a farsi sentire è stata l’Abbac, associazione nazionale del settore, che chiede una convocazione urgente alla commissione Bilancio: "Il Governo – spiegano – vuole fare cassa sul turismo delle locazioni brevi, una delle poche attività ricettive legate al turismo che sta garantendo economia sui territori. Ci sentiamo spremuti come limoni, ma per tante famiglie, aldilà del dilagante abusivismo e speculazioni, quei redditi sono unica forma di sostentamento". Fa loro eco Giorgio Spaziani Testa (foto),

di Confedilizia: "Se fossero vere le anticipazioni giornalistiche – mette le mani avanti – si tratterebbe di un grave errore del Governo. Ci aspettiamo una smentita".