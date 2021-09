Roma, 14 settembre 2021 - Qauttro nuovi iPhone sono stati presentati al tradizionale ed attesissimo evento di marketing annuale di Apple, l'appuntamento di lancio delle ultime novità made in Cupertino. Assieme agli iPhone 13 è stata annunciata la serie 7 di Apple Watch e gli aggiornamenti dell'iPad. Gli eventi di lancio dei prodotti Apple, tenuti segreti fino all'ultimo minuto, sono diventati un cult per appassionati di tecnologia di tutto il mondo: quello di oggi si chiama "California Streaming" e per la settima volta è stato solo online, organizzato in forma virtuale a causa della pandemia.

California Streaming

Dopo un'introduzione musicale è Tim Cook, ceo di Apple, a presentare l'evento. Inizia con un omaggio alla California, "il posto che siamo orgogliosi di chiamare casa", dice Cook. Le prime novità annunciate riguardano Apple Tv+, con nuovi film e serie prodotte.

Segue la presentazione della nuova generazione di iPad, compresa la versione "mini", con i relativi accessori. L'iPad Mini è una vera novità, a due anni di distanza dall'ultimo modello. Ha uno schermo da 8,3 pollici Liquid Retina, lo sblocco con l'impronta sul Touch ID superiore e la ricarica via USB-C. Supporta le reti 5G e, secondo Apple, promette il 40% di potenza in più degli iPad precedenti. Il focus è su studio e produttività, vista la compatibilità con la Apple Pencil e doppia cassa stereo. Non mancano una fotocamera da 12 megapixel sul retro e una frontale, sempre da 12 MP, con inquadratura automatica. L'iPad mini ha un prezzo di partenza di 559 euro. Rinnovato anche l'iPad da 10 pollici, con processore A13 Bionic, fotocamera da 12 MP e prezzi a partire da 389 euro, per il modello solo Wi-Fi. In Usa il modello base di iPad parte da un prezzo di 329 dollari mentre il Mini da 499 dollari. Entrambi saranno disponibili la prossima settimana.

Tocca all'Apple Watch, la serie 7 ancora più sviluppata per le funzioni sportive e salute presenta lo stesso design squadrato del Series 6. Restano le cornici ma con una diagonale più ampia del 20% e protezione di cassa e quadrante che riesce a preservare l'orologio anche dopo le cadute. Migliorano batteria e ricarica rapida. Nessun nuovo sensore, oltre ai già noti ECG e livelli di ossigeno nel sangue. Migliorata la funzione per la scrittura touch direttamente sullo schermo dell'orologio, oltre che le caratteristiche tecniche generali, tra cui i tempi di ricarica il 33% più veloci rispetto alla versioni precedenti. Annunciato il prezzo americano di partenza della serie 7: 399 dollari.

Tim Cook presenta il nuovo iPhone, "il migliore che abbiamo mai costruito. La gente ama l'iPhone e noi l'abbiamo voluto migliorare: questa è una nuova generazione". L'iPhone 13 ha una forma simile al 12, le dimensioni sono da 6,1 pollici e 5,4 pollici per il Mini, vengono annunciati 5 nuovi colori e un potenziamento di tutte le funzioni principali. Monta il nuovo processore A15 Bionic indicato come il 50% più potente di quelli concorrenti. È installato un nuovo "dual-camera system" che promette prestazioni maggiori sia per le funzioni fotografiche sia per i video che raggiungono i livello "cinema". Confermata la connettività 5G mentre le nuove batterie dovrebbero garantire una durata "all-day" per l'intera giornata e almeno 2,5 ore maggiore rispetto all'iPhone 12. In Usa i prezzi sono di 799 dollari per iPhone 13 e di 699 dollari per la versione Mini.

C'è poi la versione Pro. Tim Cook presenta separatamente i top-gamma del nuovo telefono Apple. L'iPhone 13 Pro si differenzia subito per la conferma sul retro della tripla camera. Ha il chip A15 Bionic e dimensioni da 6,1 pollici oppure da 6,8 pollici per il Pro Max. Le prestazioni fotografiche sono "le migliori possibili in tutte le condizioni" anche con scarsa luce e in modalità notturna. Le prestazioni sono garantite da tre sensori, tutti con Night Mode, tra cui un nuovo ultra-grandangolare. Arriva la possibilità di scattare i dettagli più piccoli tramite macro da minimo 2 cm e, anche qui, notch ridotto e batteria più lunga. Anche la qualità video è di livello "Pro" adeguata alle esigenze di chi gira filmati professionali o cinematografici. I prezzi negli Stati Uniti sono di 999 dollari per l'iPhone 13 Pro e di 1.099 dollari per la versione Pro Max.

L'evento Apple e scenario economico

I lanci autunnali di Apple sono una caratteristica peculiare dell'azienda: riscuotono l'attenzione dei media di tutto il mondo, milioni di spettatori su YouTube e sul sito web di Apple e preparano il terreno al marketing delle festività natalizie. Secondo gli analisti dovrebbero essere presentati l'iPhone 13, l'Apple Watch 7, l'AirPods 3 e nuovi iPad e nuovi MacBook Pr. Ciascuno dei prodotti poi potrebbe avere dei lanci dedicati in autunno.

Lo scenario economico in cui si svolge l'evento di oggi continua ad essere di grande crescita per il colosso di Cupertino. Nell'ultimo trimestre, le entrate dell'iPhone sono aumentate del 50% rispetto al 2020, le entrate per Mac sono cresciute del 16% anno su anno e quelle per gli iPad sono aumentate del 12%. Le entrate legate a tutti gli "altri prodotti", come gli orologi e gli AirPods, sono aumentati del 40%. E le attese, soprattutto per il nuovo iPhone, sono di ulteriore crescita: secondo gli analisti infatti Apple avrebbe chiesto ai propri fornitori di preparare fino a 90 milioni di unità per il lancio dell'iPhone 13, un valore circa il 20% superiore rispetto ai modelli precedenti.