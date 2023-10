La giudice Iolanda Apostolico non convalida il trattenimento di altri 4 migranti

Catania, 11 ottobre 2023 – La giudice Iolanda Apostolico non ha convalidato altri 4 trattenimenti del centro per il rimpatrio di Pozzallo. Lo scorso 30 settembre fa aveva rimesso in libertà quattro migranti, con provvedimenti che il governo ha annunciato di voler impugnare. Tutto questo prima di finire al centro di polemiche politiche per un video che nel 2018 la ritrae a una manifestazione contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Salvini di non far sbarcare 150 miranti da Nave Diciotti.

Non è l’unica giudice che si pronuncia in tal senso. Domenica scorsa un altro togato di Catania non aveva convalidato sei trattenimenti. Analoga decisione è stata presa dal Tribunale di Firenze.

Le motivazioni di Apostolico

In uno dei 4 provvedimenti di oggi Apostolico scrive che “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e, come già affermato da precedenti decisioni di questo tribunale, il trattenimento di un richiedente protezione internazionale per le direttive europee, costituendo una misura di privazione della libertà personale, è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge”.

Due settimane fa Apostolico motivava la non convalida della misura con cui il questore di Catania – eseguendo le direttive del recente decreto del governo – tratteneva i migranti nel centro di Pozzallo, dichiarando “la normativa interna incompatibile con quella dell'Unione europea". La sola provenienza dei migranti – in quel caso tunisini – da un Paese che il governo italiano classifica come ‘sicuro’, non può privarli “del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”. Ogni caso va valutato a sé, sottolineava Apostolico – “su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”.

“La cauzione di 5mila euro illegittima secondo la Ue”

Oggi la giudice torna a ribadire che lo status di richiedente asilo si assume con la manifestazione della volontà di invocare la protezione e nei 4 casi trattati tale volontà è stata espressa già a Lampedusa. A Pozzallo, infatti, i profughi tunisini si sono limitati a ribadire quanto chiesto sull'isola al loro arrivo: per cui decade la ‘procedura di frontiera’ che impone il trattenimento nei centri rimpatrio.

Si ripete anche che la cosiddetta cauzione di 5mila euro, prevista dal decreto Meloni, conditio sine qua non per tornare in libertà, è “incompatibile con la direttiva Ue del 2013”. Apostolico cita una sentenza della Corte di Giustizia del 2020 secondo cui le norme Ue “devono essere interpretate nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità”.