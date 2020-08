"Era l’estate dei miei 18 anni, al mare un’agenzia organizzava casting. Ero con un’amica, lei spingeva: devi fare la modella curvy, sei così fotogenica, hai tutto per riuscire. Non ero per niente convinta, però sono tornata a casa e ho spedito la candidatura. Senza dire nulla ai miei. Quando mi hanno chiamata per il provino ero emozionatissima. Dopo due settimane è arrivata la lettera: presa". Comincia così la favola di Beatrice Bettoni, bergamasca di 23 anni, signorina grandi forme. Le sue misure? Altezza 1,77, seno 100, giro vita 76, fianchi 115, scarpe 40 e mezzo. Occhi grigio azzurri e capelli lunghi biondi. Segni particolari: bellissima. Com’è la sua vita? "Famiglia normale, studio Relazioni sociali allo Iulm e uno dei miei primi obiettivi è la laurea. Durante...

Com’è la sua vita?

"Famiglia normale, studio Relazioni sociali allo Iulm e uno dei miei primi obiettivi è la laurea. Durante il lockdown ho dato quattro esami, due ne preparo per settembre. Passo le vacanze con i genitori a Gallipoli. La movida? Qui ce n’è anche troppa, mi piace starmene per conto mio".

Figlia unica?

"Ho una sorella gemella che si chiama Benedetta. Studia alla Cattolica ed è molto riservata. L’unica sua trasgressione sono i tatuaggi: ne ha un sacco, al contrario di me. Siamo molto unite, pappa e ciccia".

Più pappa o più ciccia?

(ride) "Oddio, la pappa è uguale. Ma io sono un po’ più ciccia".

Lei è notissima fra le adolescenti, molto seguita sui social.

"Mi fermano per strada, mi chiedono l’autografo. Dicono: sei una normale, brava, continua così".

È un punto di riferimento?

"Nel mio piccolo sì".

Non è tanto piccola.

"Vero anche questo. Ero la più alta di tutte a scuola, un tipo vistoso direi. Non so quanto peso, non mi interessa: vivo bene con le mie linee esuberanti e tanto basta".

Percorso di vita facile?

"Non sono nata con certezze cucite addosso. Però il mio viso tondo, le guanciotte, non mi dispiacciono. E neppure il seno prosperoso: è così di natura e lo accetto. Mi trucco poco o niente. Insomma, sono l’antitesi della modella superfashion che sfila in passerella".

Perché accende l’attenzione?

"Non me la tiro. Faccio tutto con semplicità, sono rassicurante. Consapevole di poter dare una mano a tante teenager che non si piacciono".

Deve combattere contro gli hater?

"Accidenti, sì. Me ne dicono di ogni. I più buoni scrivono in rete: sei grossa come un frigo, quanto spendi di elettricità?".

E lei come risponde?

(ride ancora) "Non gli do peso. Cioè, all’inizio mi facevo il sangue amaro, adesso ho buttato via la negatività. Non perdo tempo con gente così: io sono sul web, sui giornali o in tv. Loro nascosti dietro una tastiera. Hanno perso in partenza".

I ragazzi la guardano?

"Sono morbida e abbondante, ma soda. Al Sud vinco a mani basse: donna formosa, sempre piaciosa".

Com’è il suo lavoro?

"Interessante, divertente, frenetico. Ben pagato. Però senza l’aiuto economico dei miei non potrei fare quello che faccio".

Che fa?

"Viaggio. È la mia passione. Ho passato un anno in Australia come ragazza alla pari, ho sempre la valigia in mano e corro da aereo all’altro. Non spendo soldi in vestiti o borse. E all’estero sono una qualunque, non una curvy. L’Italia è un paese pieno di complessi".

Come si vede fra 15 anni?

"Con un uomo accanto e un paio di figli. A cui raccomanderò di darsi da fare: fare è meglio che sognare. Io sono una sognatrice in movimento".

Sa chi è Twiggy?

"L’inglese della minigonna anni ‘60, mi pare".

Esatto. Ecco le sue misure: 1,72 di statura, seno 81, 56 il giro vita, fianchi 81, 37 di piede. Come le pare?

"So che era bellissima. Come del resto Naomi e le altre top di oggi: loro stanno in Paradiso, irraggiungibili".

E lei dove sta?

"Io sono un’altra cosa, una ragazza mediterranea fatta a clessidra. C’è posto per tutte".

Sa cos’è una maggiorata?

"Una come Sophia Loren, giusto?".

Le piace?

"In salotto abbiamo il poster incorniciato di Matrimonio all’italiana. Lei indossa un vestito nero attillatissimo: elegante, prepotente, curve mozzafiato. Una meraviglia".