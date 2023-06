"Io, ingegnere a 14 anni" Ragazzo prodigio assunto da Musk

L’ingegnere di software e bambino prodigio Kairan Quazi (nella foto) è stato assunto a soli 14 anni dalla compagnia aerospaziale di Elon Musk, SpaceX. Nato a Pleasanton, San Francisco, in California, il 27 gennaio 2009, padre chimico e madre dirigente di Wall Street, entrambi di origine del Bangladesh, Quazi si è laureato alla scuola di ingegneria della Santa Clara University. "Sono felicissimo di intraprendere questo viaggio come ingegnere del software con il venerato team di ingegneri di Starlink presso l’azienda più cool del pianeta, una delle poche che non ha usato la mia età come indicatore arbitrario e obsoleto di maturità e capacità", ha commentato il neo assunto. Il suo immenso talento – scrive il Los Angeles Times – era emerso intorno ai due anni. Quasi già allora era in grado di pronunciare frasi di senso compiuto come fosse un adulto. Il 14enne ora è pronto a entrare nella storia come il più giovane laureato assunto a SpaceX.