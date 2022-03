"Io e Totti in crisi? Solo fake, che schifo" Lo sfogo di Ilary nel salotto televisivo

"Noi dobbiamo rendere conto solo ai nostri figli, alla prossima illazione tra un anno saremo ancora più pronti. Chi ha dato la notizia per certa ha fatto una grande figura di m…". Ilary Blasi parla per la prima volta a Verissimo della crisi del suo matrimonio con Francesco Totti (lui è all’Olimpico a vedere la Roma che nel derby strapazza la Lazio). La moglie dello storico capitano della Roma va giù dura nel salotto dell’amica Silvia Toffanin: "Sulla fine del mio matrimonio si è detto tanto anche troppo, c`è stato un accanimento mediatico sulla situazione. Non era un gossip, era una notizia? Da quando sto con Totti, sistematicamente sono sempre uscite queste illazioni. Dov’è che il gossip si fa più succoso? Quando si dà un nome e un cognome, l’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicine a me, Luca Marinelli che io non conosco. A lui una certa Noemi, che non conosco, che ha conosciuto a un centro sportivo. Si parlava della guerra, di Putin, e poi di Totti, io non so se un’altra coppia avrebbe avuto la stessa risonanza mediatica".