Inviti a cena e avance in ateneo Lo scandalo travolge tre professori

di Gabriele Masiero

"Vieni a farti un bagno in piscina da me e poi resta a cena". Oppure qualche affettuosità (indesiderata) di troppo nei confronti di una studentessa al quale avrebbe dovuto fare da relatore di tesi. Infine, una richiesta di affitto per la temporanea sistemazione di un ricercatore in un alloggio di proprietà di un docente. Sono le tre circostanze costate altrettanti richiami (e sanzioni disciplinari) a tre professori dell’Università di Pisa puniti dal Senato accademico per avere violato il codice etico dell’ateneo. Per due di loro il provvedimento pubblicato sull’albo universitario è riservato (quindi anonimo) mentre per l’altro, quello dell’invito in piscina, è invece pubblico con tanto di nome e cognome, perché la condotta (seppur diversa rispetto ai precedenti) sarebbe recidiva. Tutte le condotte inappropriate risalgono a molti mesi orsono e l’istruttoria per accertare la violazione del codice etico è partita in seguito a segnalazioni palesi e avviata dal precedente rettore, Paolo Mancarella.

In un caso un professore aveva offerto il proprio alloggio a un ricercatore chiedendo in cambio il pagamento di un affitto (peraltro mai pagato), si legge nella motivazione del provvedimento sanzionatorio, "arrecando un danno di immagine" all’istituzione accademica. Negli altri due casi sono stati sanzionati due docenti che hanno messo in atto avance nei confronti di due studentesse.

In tutte le circostanze i prof hanno confermato i fatti ma reclamato la propria innocenza respingendo, soprattutto nel caso in cui le vittime erano le ragazze, che vi fossero interessi sessuali. Ma il Senato accademico la pensa diversamente e l’attuale rettore Riccardo Zucchi ha anche irrogato provvedimenti disciplinari che a seconda della ritenuta gravità vanno dalla censura alla sospensione a tempo determinato dal servizio e dallo stipendio). Nel caso del richiamo pubblico, il docente, si legge nella motivazione della sanzione, ha fatto "consegnare alla studentessa copia delle chiavi del suo ufficio" e autorizzato la giovane "a frequentare i locali del Dipartimento durante il lockdown" invitandola inoltre "con insistenza a passare una giornata nella propria abitazione con piscina e a rimanere lì a cena".

Nell’ultimo caso, invece, il docente aveva rivolto "complimenti e commenti inappropriati e non compatibili con il suo ruolo" a una studentessa della quale avrebbe dovuto essere il relatore di tesi, rivolgendole inoltre "attenzioni inopportune, trattenendole la mano e attraendola a sé, toccandole al contempo i capelli". La ragazza si allontanò in lacrime dal suo studio e cercò un altro relatore.