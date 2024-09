Investito e ucciso per il furto di una borsa. In 500 manifestano a Viareggio: ora giustizia

Un corteo con 500 persone ha percorso ieri le strade di Viareggio (Lucca) per deporre fiori nella via dove l’imprenditrice Cinzia Dal Pino, 65 anni, l’8 settembre ha ucciso con l’auto il rapinatore della sua borsa, il marocchino Nourdine Naziki, 52 anni, conosciuto finora però con l’alias di Said Malkoun e come algerino di 47 anni. La manifestazione è stata promossa dal Forum della Pace. In prima fila don Luigi Sonnenfeld, ‘prete operaio’ della chiesetta dei Pescatori in Darsena a pochi metri dal luogo dell’omicidio. Uno striscione recava scritto ‘Giustizia per Nouri’, il nome vero. La comunità marocchina chiede che il consolato dia il prima possibile il visto alle sorelle per farle venire in Italia e organizzare il rimpatrio della salma. "Non meritava di morire così, qualunque fosse la sua colpa" il commento più condiviso tra i manifestanti.