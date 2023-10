Investita una 15enne: "Morte cerebrale"

Giornata nera ieri sulle strade. Morte cerebrale per una ragazza di 15 anni, investita a Manziana, in provincia di Roma. A Concesio (Brescia), una dodicenne investita sulle strisce pedonali è in gravi condizioni. A Milano investiti due ragazzini di 11 e 12 anni. Dall’inizio dell’anno sono stati uccisi 328 pedoni. Sempre nel Milanese, a Bareggio, scontro mortale per un motociclista di 54 anni. Il crollo di un albero sulla Palermo-Messina (nella foto) ha causato la morte di un automobilista di 43 anni.