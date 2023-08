Investì e uccise Rebellin "Non lo avevo visto"

Ha ripetuto di non aver visto Davide Rebellin, in quella rotatoria di Montebello Vicentino, e si è nuovamente scusato per quanto è successo. Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 62 anni accusato di aver travolto e ucciso l’ex campione di ciclismo, il 30 novembre scorso, ha ribadito la propria linea difensiva davanti al gip. Una ricostruzione che però non coinciderebbe con quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri. Attualmente l’uomo è detenuto nel carcere di Vicenza.