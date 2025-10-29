Investe e uccide uomo in carrozzina. Indagato il secondo portiere dell’Inter

FENEGRÒ (Como)Un urto improvviso contro la carrozzina elettrica che attraversava la strada, senza che l’auto avesse il tempo di frenare. E che non ha lasciato scampo a Paolo Saibene, pensionato di 81 anni di Fenegrò, colpito ieri mattina alle 9.45 dall’auto guidata da Josep Martinez Riera, 27 anni, secondo portiere dell’Inter, diretto verso Limido Comasco alla guida di una Sealion Byd. La carrozzina si è ribaltata sbalzando l’uomo a terra, e all’arrivo dei soccorsi, pochi minuti dopo, il medico ha constatato l’immediato decesso del pensionato. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, lungo la provinciale dove la vittima, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Lomazzo, avrebbe lasciato la pista ciclabile e attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali.

Cosa sia esattamente accaduto in quei pochi attimi è ancora da ricostruire: il magistrato di turno della Procura di Como, Giulia Ometto, ha disposto il sequestro di auto e telefono cellulare di Martinez, e darà incarico al medico legale di svolgere l’autopsia, anche per verificare l’eventualità di un malore da parte del pensionato.Tutti atti dovuti per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico investimento. Così come l’iscrizione del 27enne nel fascicolo d’indagine per omicidio stradale. Il calciatore dopo l’incidente è apparso sotto choc, e l’Inter ha scelto di annullare la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, come segno di rispetto per quanto avvenuto, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

La carriera di Josep Martinez si è sviluppata in uno dei settori giovanili più noti e forti al mondo, e ora il portiere spagnolo viene indicato come pronto a prendersi la titolarità nella porta interista. Nato ad Alzira, vicino Valencia, il 27 maggio 1998, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Barcellona. Arrivato in Italia, al Genoa, ha iniziato ad affermarsi: qui dal 2022 è stato protagonista della promozione in Serie A e poi di una stagione da rivelazione. L’Inter lo ha notato, e nell’estate 2024 ha deciso di puntare su di lui come erede di Sommer, acquistandolo per 14 milioni. L’esordio con la maglia nerazzurra è arrivato il 19 dicembre 2024, con il successo per 2-0 contro l’Udinese in Coppa Italia. Il 22 febbraio di quest’anno, a causa di un infortunio di Sommer, è arrivato anche l’esordio in campionato. Finora Martinez ha disputato solo due gare, entrambe in campionato, contro Sassuolo e Cagliari, ed entrambe vinte dall’Inter. In totale, le sue presenze in maglia nerazzurra sono 12, con otto gol subiti ma mantenendo la porta inviolata in otto occasioni.

Non è il solo calciatore coinvolto in incidenti stradali dagli esiti tragici o gravi, che in alcuni casi sono costati la vita agli stessi giocatori. Come Gaetano Scirea, che morì in Polonia nel 1989, in seguito a un tamponamento da parte di un furgone. L’ultima tragedia è accaduta in Spagna a luglio scorso, quando Diogo Jota, attaccante del Liverpool, era uscito di strada alla guida della sua Lamborghini Huracán a causa dello scoppio di una gomma durante una manovra di sorpasso: l’auto aveva preso fuoco, con il calciatore era morto anche il fratello minore. Senza gravi conseguenze, invece l’incidente che nel 2009 aveva coinvolto a Manchester Cristiano Ronaldo: la star portoghese aveva distrutto la sua Ferrari schiantandosi in un tunnel vicino all’aeroporto uscendone illeso. Sempre alla guida di una Ferrari nel 2015 Arturo Vidal, all’epoca centrocampista della Juventus, era finito contro un’altra auto in Cile, uscendo di strada: rimase lievemente ferito, ma venne arrestato per guida in stato di ebbrezza e poi rilasciato. Lo stesso anno Martin Caceres, difensore bianconero, finì con la sua Ferrari contro una fermata dell’autobus. Positivo all’alcoltest, andò incontro a ritiro della patente, fermo dell’auto e multa dal club.