Invasione benedetta L’icona russa in cattedrale Asse di ferro Kirill-Putin

di Marta Ottaviani

MOSCA

Alla fine, con poca sorpresa, l’ha avuta vinta il presidente russo Putin. Da ieri la celebre icona della Trinità, dipinta dal monaco Andreij Rublev nel XV secolo, non è più alla galleria Tretjakov di Mosca, dove si trovava dal 1929. Ieri, in occasione della domenica di Pentecoste, è stata esposta nella cattedrale del Cristo Salvatore, vicina alle mura del Cremlino e simbolo della sintonia fra il presidente, Vladimir Putin, e il patriarca ortodosso Kirill. Davanti all’icona hanno sfilato migliaia di fedeli in venerazione davanti a uno dei simboli che compatta la nazione, soprattutto in un momento delicato come questo a causa della guerra in Ucraina. Da oggi, poi, chi vorrà ammirarla dovrà fare un po’ di strada.

L’icona verrà infatti trasferita nel monastero della Lavra della Santissima Trinità di San Sergio, a circa 70 chilometri dalla capitale. Si chiude così una disputa durata settimane e che vedeva da una parte il presidente della Federazione russa e dall’altra esperti di arte (ma non solo) per i quali l’icona avrebbe dovuto rimanere dove si trovava. L’opera è dipinta su legno e si trova in uno stato di deperimento dovuto alla sua età e alla natura particolarmente soggetta ai fenomeni climatici del supporto. Molti specialisti hanno messo in guardia sui rischi di un trasferimento come anche sulla sua custodia in un luogo che non ha le stesse caratteristiche del museo, dove era anche tenuta sotto costante controllo. C’è però anche un fattore simbolico da tenere in considerazione. La riconsegna dell’icona alla Chiesa ortodossa è stato interpretato come un dono al Patriarca Kirill, che riconosce anche il ruolo politico del patriarcato ortodosso. Si torna dunque a quell’interazione fra Stato e Chiesa che ha caratterizzato tutto il periodo dell’impero zarista e che Putin sembra determinato a riportare in auge, insieme con la tradizione di esporre l’icona fra le più sacre in Russia in tempo di guerra. Facevano anche questo ai tempi degli zar, ma a volte non è bastato a evitare una catastrofe.