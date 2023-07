"Inumane le barriere galleggianti per fermare i migranti nel Rio Grande" E il presidente Biden fa causa al Texas

Le barriere galleggianti anti migranti nel Rio Grande sono "inumane, presentano rischi per la sicurezza pubblica e sollevano timori ambientali". L’amministrazione Biden fa causa al Texas, accusandolo di non aver voluto rimuovere le strutture posizionate per bloccare il flusso degli immigrati in violazione della legge federale. Il Dipartimento di Giustizia nei giorni scorsi aveva intimato al Texas di rimuovere le barriere entro lunedì, concedendo quindi allo stato quello che riteneva un arco temporale appropriato per agire. Il governatore texano Greg Abbott però si è rifiutato di intervenire e ha accusato il governo di fare poco o niente per controllare l’immigrazione. "Se ci tenete tanto alle vite umane, allora dovreste applicare le leggi federali sull’immigrazione. Mi aiutereste a fermare i migranti nel Rio Grande", ha detto Abbott.