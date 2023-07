Intrigo internazionale Spie, pedofili e clan Tante piste in 40 anni ma nessuna soluzione

di Nino Femiani

Ora arriva la pista dello zio, prima molestatore poi rapitore della nipote. Il caso-Orlandi si arricchisce di una nuova ipotesi che va ad aggiungersi alle tante che hanno punteggiato questo mistero che si trascina da quaranta anni senza una verità. L’ultima congettura è che Emanuela sia stata fatta sparire dallo zio, Mario Meneguzzi, che in passato aveva molestato Natalina, sorella maggiore della quindicenne. Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, sbotta: "Mio zio era in un paesino con tutta la sua famiglia il giorno della scomparsa di mia sorella, come ha fatto a prenderla? Ho l’impressione che in Vaticano stiano lavorando per arrivare a una verità di comodo. Ma perché non cercano chi erano i quattro cardinali pedofili?". Tante piste, nessuna che abbia mai superato la soglia delle attendibilità, fermandosi davanti a porte mai aperte. Resta l’enigma di fondo: chi ha fatto sparire (e probabilmente uccidere) Emanuela il 22 giugno 1983 a Roma? E perché?

La più politica e forse anche la meno fantasiosa è la ‘pista turca’: la ragazza con passaporto vaticano fu rapita per scambiarla con il turco Alì Agca, attentatore di papa Wojtyla. A corredo di questa, sempre per restare nella spy-story a sfondo politico, c’è la ‘pista polacca’ secondo cui Orlandi venne presa per lanciare un altolà a Oltretevere che parteggiava troppo per il sindacato Solidarnosc a cui faceva arrivare milioni di dollari attraverso il banchiere Roberto Calvi, trovato impiccato a Londra il 17 giugno 1982. Collegato a quel filone c’è la ‘pista della banda della Magliana’. Il capo, Renatino De Pedis, avrebbe inscenato il rapimento per mandare un messaggio a papa Giovanni Paolo II e soprattutto al cardinale Paul Marcinkus, capo dello Ior, l’istituto che ‘lavava’ il denaro della mafia americana e italiana e invischiato in un crac da 950 miliardi. De Pedis – a sentire la sua ex convivente Sabrina Mainardi – avrebbe preso in ostaggio Emanuela nel tentativo di ottenere parte del suo denaro. E non avendolo riavuto, la avrebbe uccisa. Ci sono poi le piste del volontario allontanamento della Orlandi, con il beneplacito del Vaticano. La ragazza vivrebbe sotto falso nome a Boston o Bolzano o Parigi. Oppure fa la monaca in Lussemburgo o in Tirolo. Altra fantasiosa ipotesi: vive in un paese islamico perché avrebbe sposato il suo rapitore, uno dei lupi grigi. Pista del ‘me too’ è quella che vede Orlandi obbligata a partecipare a riti orgiastici con alcuni appartenenti alla Curia e poi fatta sparire o segregata dal Vaticano in qualche convento di clausura per evitare lo scandalo. Prima di sparire sembra che Emanuela avesse confidato a un’amica che un alto prelato ci stesse provando con lei.