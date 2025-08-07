Intossicati dal panino in Calabria: morto un uomo di 52 anni, altre 9 persone ricoverate

Roma, 7 agosto 2025 – Il malore dopo aver mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa e la morte. Vittima un uomo di 52 anni che si è fermato a Diamante (Cosenza) per consumare il suo ultimo pasto prima di rientrare a Napoli. Il 52enne si è sentito male nei pressi di Lagonegro (Potenza), i suoi familiari hanno chiamato i soccorsi ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare. È deceduto prima di arrivare nell'ospedale San Giovanni della città lucana. Il cadavere del 52enne si trova nell'obitorio dello stesso ospedale, in attesa che venga disposta l'autopsia.

È andata meglio ma stanno ancotra male e sono ricoverati in ospedale altre 9 persone che hanno mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa comprato in un food truck parcheggiato a Diamante. Dei 9 ricoverati due sono gravi. Alcune ore dopo aver mangiato il panino, hanno cominciato ad avvertire annebbiamento della vista e vomito. E da mercoledì sera, 7 persone hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale di Cosenza per una intossicazione alimentare da botulino. Tanto che adesso si pensa ad un vero e proprio focolaio.

Tra i ricoverati nel reparto di terapia intensiva ci sono anche due 17enni, i primi a recarsi in ospedale ieri sera, e oggi altre 5 persone, due donne 40enni ed altre tre persone sotto i 40. Tutti hanno avvertito gli stessi sintomi, vista annebbiata e vomito. A due dei ricoverati è stato iniettato siero immune antitossina botulinica inviato da Taranto. Altre 7 dosi sono in arrivo da Roma con l'eliambulanza. Una delle fiale sarà utilizzata per un paziente già ricoverato, le altre sei saranno lasciate di scorta per eventuali altri casi.

L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato le verifiche effettuando campioni sui diversi alimenti presenti nel food truck e, riferisce il sindaco Achille Ordine, "in via cautelare e prudenziale, ha sottoposto l'attività a blocco sanitario”. Gli intossicati cosentini, dunque, vanno ad aggiungersi agli 8 registrati alla fine di luglio a Cagliari. Tra loro un bambino di 11 anni, il più grave, che nei giorni scorsi è stato trasferito d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni al momento sono stabili ma senza nessun miglioramento significativo ed è ancora in terapia intensiva pediatrica.