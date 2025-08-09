Intossicati da botulino a Cosenza, indagati anche due medici. Verifiche su mancata diagnosi tempestiva

Cosenza, 9 agosto 2025 – Sono stati dimessi dalla terapia intensiva quattro degli intossicati da botulino che si trovano nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Il focolaio sviluppatosi nella località turistica di Diamante, che ha provocato due morti e 12 ricoveri, sembra essersi attenuato. E mentre proseguono le cure dei pazienti (nove di loro hanno ricevuto l'antidoto), proseguono le indagini da parte della procura di Paola. Due i filoni di inchiesta aperti: il primo sembra aver identificato come luogo dell'intossicazione il food truck da cui tutti hanno acquistato il panino con salsiccia e cima di rapa che poi hanno consumato (tra domenica 3 e martedì 5 agosto); il secondo si concentra invece sulle attività svolte dai medici di una clinica privata del Cosentino a cui entrambe le vittime si sono rivolte prima del decesso. Così se nel primo ambito gli accertamenti si sono concentrati sulle modalità di somministrazione dell'alimento e non tanto sul prodotto in sé, nel secondo saranno passate al vaglio le cartelle cliniche per verificare l'ipotesi che i pazienti non abbiano ricevuto dai sanitari una diagnosi tempestiva.

Il food truck posto sotto sequestro dopo i casi di intossicazione da botulino a Diamante (Ansa)

Intanto sono state fissate per martedì 12 agosto le autopsie delle due persone decedute, Luigi di Sarno, 52enne di Cercola (Napoli) e Tamara D'Acunto, 45enne di Diamante. La Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha affidato l'incarico ad un collegio di medici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro che, oltre alle due autopsie, dovrà eseguire anche altri ulteriori approfondimenti.

Nell'inchiesta, affidata al sostituto procuratore Maria Porcelli, sono indagate tre persone, con le ipotesi di reato, a vario titolo, di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Naturalmente le ipotesi accusatorie sono solo all'inizio e dovranno tenere conto delle verifiche tecniche e scientifiche portate avanti dai carabinieri del Nas e dell'Asp di Cosenza con esami microbiologici.