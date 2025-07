Il velista Soldini: “Caldo, i mari sono al collasso. Finiremo in un buco nero”

Pisa, 4 luglio 2025 – “Gli Stati e i governi devono finanziare attività scientifica e di ricerca sul mare: è l’unica guerra che non si può perdere. Eppure i politici non stanno facendo niente di concreto. Andando avanti così finiremo dentro un buco nero”. Trovare la rotta per uscire dal cambiamento climatico è oggi un’impresa degna delle più ardite traversate oceaniche. Per vincere questa sfida, un consiglio arriva da chi, di traversate oceaniche, ne ha affrontate e vinte tante: Giovanni Soldini.



Eccellenza mondiale della vela, ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, innovatore nel campo della sostenibilità – nel 2022 ha varato il primo trimarano oceanico completamente elettrico – Soldini vive da oltre trent’anni in simbiosi con il mare. Intervenuto ieri all’evento dell’Università di Pisa Rotte per il futuro, durante il quale è stata presentata la nuova laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima offerto dal dipartimento di Scienze della terra dell’Ateneo pisano, il velista di fama mondiale ha ribadito l’urgenza di affrontare questa emergenza anziché ignorarla. “Siamo tornati indietro su tutto. Oggi si ride del cambiamento climatico – commenta – come se fosse una baggianata, invece di utilizzare misure di buonsenso”.

Lei vive il mare da oltre trent’anni. In che modo l’ha visto cambiare?

“Non in meglio. Le temperature salgono, l’acidità aumenta, la plastica è ovunque, pesci tropicali avvistati nel Mar Tirreno. Per non parlare del fatto che negli ultimi quindici anni abbiamo perso il 70% delle barriere coralline. È un disastro. Vent’anni fa certi oggetti di plastica galleggianti semplicemente non c’erano. Ormai il cambiamento climatico è dappertutto”.

C’è stato un momento in cui ha capito che qualcosa non andava?

“Le posso citare un evento che mi ha colpito. Era il 1994, mi trovavo nel sud del Pacifico. Dopo venti giorni in mare aperto, pensavo di essere nel nulla più assoluto. Un giorno mi sono ritrovato in mezzo a decine di pescherecci. Ho pensato: “Cavolo, siamo già arrivati a questo punto“”.

Oggi quanto è grave la situazione dell’ecosistema marino?

“I mari sono al collasso, il riscaldamento delle acque è completamente folle. Basta guardare il Mediterraneo: un mare chiuso, sovrasfruttato e con moltissima pesca intensiva. Dovrebbero invece fare aree marine protette più estese e ridurre l’inquinamento da co2. Ma non viene fatto niente”.

Quali dovrebbero essere le prime soluzioni da adottare?

“Non lo so con certezza. Penso che sia importantissimo investire nel lavoro dei professionisti che puntano, attraverso la ricerca scientifica, a salvaguardare il mare. Formarli. E, soprattutto ascoltarli: gli scienziati dedicano la vita a capire come salvare i nostri oceani, ma hanno poca voce in capitolo nelle decisioni. Nessuno li ascolta. È come non ascoltare il medico che ci ha appena diagnosticato una malattia”.

Quindi la vera emergenza è culturale?

“Assolutamente sì. La gente deve capire che ciascuno deve fare la sua parte per il bene del pianeta senza delegare agli altri. Abbiamo un bellissimo alleato in questa battaglia che è la natura: ci sta mandando segnali chiari, così forti che prima o poi nessuno potrà più ignorarli”.