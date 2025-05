Il ministro Valditara: “Femminicidi, la pena sia esemplare. Educhiamo al rispetto”

“A partire da settembre 2024 abbiamo inserito, ed è la prima volta che accade, nelle nuove linee guida sull’educazione civica l’educazione a relazioni corrette nei rapporti uomo-donna e al rispetto nei confronti della donna come un vero e proprio obiettivo di apprendimento. Questo significa che si tratta di temi che devono essere affrontati e studiati al pari delle equazioni o delle poesie di D’Annunzio. Abbiamo anche specificato che l’educazione può passare attraverso il protagonismo diretto dei ragazzi nelle forme del Peer Tutoring: durante queste lezioni possono raccontare le loro esperienze, parlare dei loro problemi, confrontarsi. Abbiamo inoltre incaricato Indire, il centro di ricerche e di formazione che fa capo al Ministero, di formare i docenti per affrontare queste nuove sfide, verificare le buone pratiche per diffonderle fra le scuole e monitorare i risultati raggiunti. Infine, nelle nuove Indicazioni nazionali (i nuovi “programmi” scolastici) un capitolo apposito è dedicato proprio all’educazione alle relazioni, all’empatia e al rispetto”.

Le chiedo però anche che cosa manca e cosa c’è ancora da fare.

“Adesso è necessario far funzionare quello che abbiamo previsto. Bisogna portare avanti un percorso di formazione degli insegnanti che si trovano ad affrontare nuove tematiche e concretizzare gli apprendimenti anche in modalità interdisciplinari. È necessario inoltre far capire ai ragazzi le conseguenze di quello che fanno: nel caso di Afragola, il giovane rischia l’ergastolo. Credo che far sapere i rischi penali di reati che vanno dallo stalking al femminicidio sia importante a fini dissuasivi”.

Secondo l’ultimo ddl governativo sull’istruzione, per «l’ampliamento dell’offerta formativa sulla sessualità» le scuole avranno bisogno per gli studenti minorenni di un «consenso preventivo scritto dei genitori» «facendo sapere qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività». Questo significa che gli insegnanti dovranno chiedere il consenso delle famiglie prima di parlare di sesso?

“In primo luogo vorrei dire che questo non ha nulla a che vedere con l’educazione alle relazioni e al rispetto della donna. Nel testo si fa riferimento soltanto all’educazione sessuale, cioè si riferisce alla cultura gender e alle teorie sull’identità di genere. Tanto è vero che si precisa che l’educazione sessuale deve essere svolta nel rispetto dei programmi già previsti”.

Quindi lei lo smentisce?

“Di più, nel testo si precisa: “Fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali”. I programmi scolastici già prevedono l’educazione alla sessualità, e dunque alla conoscenza del corpo umano, alla riproduzione, al concepimento del bambino, alla differenza tra uomo e donna. Educare alle relazioni, all’empatia, all’affettività, al rispetto verso la donna è diventato un obiettivo di apprendimento obbligatorio. Ma tutto questo con le teorie gender non ha nulla a che vedere. E il consenso è richiesto solo per le teorie relative alla identità di genere. E allora non diciamo che il governo ha vietato di sviluppare un’educazione all’affettività e al rispetto verso la donna perché tutto questo non è vero. Le dirò di più: la lotta alla violenza sessuale e ai femminicidi non si fa dicendo a un bambino che insieme al maschile e al femminile c’è un terzo genere che non è né uomo né donna”.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha proposto una legge per rendere obbligatoria l’educazione al rispetto e alle differenze in tutti i cicli scolastici. È la strada giusta?

“È quanto abbiamo già fatto. Non lo hanno fatto i governi di centrosinistra nelle legislature precedenti, ma oggi l’educazione al rispetto della donna e all’affettività fa parte delle linee guida sull’educazione civica e dei nuovi programmi scolastici. Ogni ulteriore iniziativa che vada nella direzione già avviata è benvenuta”.