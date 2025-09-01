Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”

Sindaca Silvia Salis, lei ha voluto esserci a tutti costi sabato sera a Genova alla fiaccolata per la partenza della pattuglia italiana di Global Sumud Flotilla. Per quale motivo?

“Ribalto la prospettiva e sottolineo che non vedo un solo motivo per cui non avrei dovuto partecipare alla manifestazione – è netta la prima cittadina del capoluogo ligure all’indomani dell’iniziativa a sostegno della missione umanitaria contro il blocco navale israeliano a Gaza –. La risposta popolare, che è stata data in questi giorni dai genovesi, e non solo da loro, ci rende orgogliosi di essere umani, di essere delle persone che, anche in questa spirale di egoismo, riescono ancora a vedere gli altri e le loro sofferenze”.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, tra i 40mila partecipanti alla Fiaccolata a sostegno della missione umanitaria di Global Flotilla

Oltre 40mila persone partecipanti e 300 tonnellate di cibo e aiuti per la popolazione palestinese, raccolti in pochi giorni: sono numeri che si aspettava dai suoi concittadini?

“Sono orgogliosa tutti i giorni di essere sindaca di questa città, è veramente un onore, ma sabato sera ero davvero commossa. In una città, che è medaglia d’oro per la Resistenza, si aiuta gli altri a resistere. Con questa azione popolare, rappresentiamo l’Italia, l’Italia solidale, l’Italia che rischia per gli altri. E dobbiamo ringraziare la Flotilla, Music for Peace, il Calp e tutti i volontari. Genova è con loro”.

Anche il Pd? Non mancano azioni più incisive da parte del partito di Elly Schlein, assente sabato sera nel capoluogo ligure, sul genocidio a Gaza?

“Intanto mi lasci dire che il Partito democratico, come tutte le altre forze della nostra coalizione, qui a Genova, è stato da sempre in prima fila a sostenere questa mobilitazione per Gaza. Guardiamo piuttosto a chi c’era in piazza: c’era, ad esempio, Adelmo Cervi, che avevo già incontrato qualche settimana prima a Sant’Anna di Stazzema. Lì, come sabato a Genova, non c’era nessuno del governo”.

Che cosa vorrebbe dire a questo esecutivo ora che Flotilla è salpata?

“Aiutateci a sostenere la missione. Il governo e la Farnesina devono seguirla e fare in modo che raggiunga l’obiettivo di portare gli aiuti e che tornino tutti sani e salvi a casa. Sono loro i veri patrioti, quelli che si ricordano dell’anima solidale di questo Paese, orgoglioso di unire e non di dividere. Non esistono dei figli che vengono prima dei nostri o dopo i nostri: in questi discorsi non c’è nessun patriottismo. Dove c’è un bambino, che muore di fame, si interviene, ci si mette in gioco”.

Anche alla luce del de profundis di Prodi sul centrosinistra che “basterebbe se esistesse”, considera esportabile il modello unitario di Genova anche per sciogliere i nodi della coalizione in Puglia e Campania?

“Non entro nel merito di dinamiche politiche di territori che non mi competono direttamente. Dico solo che Genova ha dimostrato che c’è una sola strada che può consentire al centrosinistra di tornare a vincere. Ed è quell’essere “testardamente unitari” che sostiene da tempo Schlein. Dobbiamo essere inclusivi sia per ritrovare la strada della vittoria, sia nel percorrere successivamente il cammino del governo dei territori e, speriamo presto, del Paese”.

Da ex atleta ed ex vice presidente vicaria del Coni, lei sostiene l’ipotesi di escludere gli atleti israeliani dalle manifestazioni sportive?

“La richiesta ha dei fondamenti importanti, però io resto convinta dell’indipendenza del sistema sportivo. Sono decisioni che devono essere valutate dal Cioe dalle Federazioni nazionali. Non tutti gli atleti condividono le scelte del proprio governo”.