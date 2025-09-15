Violentata a 12 anni e i video messi online. Lo psicoterapeuta Lancini: “Siamo oltre il patriarcato. Il telefonino cambia tutto”

Sulmona, 15 settembre 2025 – A Sulmona una ragazzina di 12 anni confessa alla madre di essere stata violentata. I presunti responsabili (14 e 18 anni) diffondono su WhatsApp le immagini registrate, vengono individuati e accusati di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Un orrore che non possiamo ignorare, l’ennesima chiamata alle armi per una rivolta contro la cultura del dominio e del possesso. Ma siamo sicuri che siano le parole giuste?

Professor Matteo Lancini (psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro di Milano, insegna all’Università di Milano-Bicocca) ha senso leggere in episodi così estremi, con protagonisti poco più che bambini, il rigurgito pericoloso del patriarcato?

“Ha senso collegarlo alle nuove forme di vuoto dell’identità. Da una parte ci sono giovanissimi che non sanno comunicare emozioni violente e disturbanti come la paura, la rabbia, la tristezza. Dall’altra adulti emotivamente analfabeti che non trovano suggerimenti convincenti. Siamo nel patriarcato fino a collo ma anche oltre. Chiamiamolo post patriarcato, crisi dell’autorità paterna, nuova forma di maschilismo. Assistiamo a fenomeni inediti dove la presenza di un oggetto, il telefonino, rende pubblico il privato e visibile a tutti l’azione delinquente. È la deriva più vergognosa della nostra società. Mio nonno magari era un patriarca ma non avrebbe mai fotografato le parentesi intime della propria vita”.

Il dramma di Sulmona ribadisce il legame fra sesso e sopraffazione. Termini iperbolici quando la vittima ha 12 anni.

“Torniamo al punto: stabilita l’incapacità di riconoscersi fragili, bisogna farla grossissima per diventare popolari. I fatti di Sulmona vanno verificati, le prime ricostruzioni consentono al massimo di indignarsi. Il passo successivo impone un minuzioso lavoro di prevenzione sulla violenza di genere, che nella cultura patriarcale ci sguazza. Oggi è più che mai necessario costruire percorsi scolastici che promuovano internet e insegnino l’alfabeto digitale, compreso il rischio di pornografizzazione delle emozioni. Vietare lo smartphone al liceo conferma che invece l’adulto vuole solo placare la propria angoscia. E si arrende di fronte alla potenza della società iperconnessa dove tutto è sovraesposto”.

Matteo Lancini psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro di Milano, insegna all’Università di Milano-Bicocca

Età sempre più bassa, rapporti personali infranti. Le mogli finiscono in pasto ai voyeur, le fanciulle sono stuprate dagli amici. C’è una inquietante affinità con la depravazione adulta raccontata nelle ultime settimane. Il senso di impunità è lo stesso?

“Ma nessuno ci pensa all’impunità o a rovinarsi la vita. Se il disagio è profondo e devastante prevale la disperazione, che non si cura delle conseguenze. E resta l’orrore, con una sfumatura che pochi vedono: forse queste ultime generazioni non sono state ascoltate e amate abbastanza”.