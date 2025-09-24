L’ex leader del ’68, Mario Capanna: “Gaza come il Vietnam. Sinistra troppo prudente”

Roma, 24 settembre 2025 – Nel Sessantotto e dintorni il Movimento studentesco dell’Università Statale di Milano, di cui Mario Capanna era il leader indiscusso, fu tra i primi e i più appassionati nello schierarsi con i palestinesi.

Mario Capanna, ex leader del movimento studentesco nel 1968

Insomma, Capanna, il grande movimento pro-Palestina che lunedì ha riempito le piazze italiane si può considerare un po’ suo nipote?

“Le racconto una vicenda poco nota. Nel settembre del 1970 fui invitato ad Amman, in Giordania come rappresentante del movimento studentesco milanese. Lì conobbi Yasser Arafat. Al ritorno portai quattro kefiah. Io e altri iniziammo a indossarle come sciarpe. Suscitarono un interesse immenso, tutti ce le chiedevano e alla fine dovemmo ordinare due camion di kefiah dal Libano”.

La vicinanza al movimento palestinese, dunque, partì da lì.

“Siamo stati noi a far conoscere la causa palestinese in Italia. Da quel momento la sua popolarità è cresciuta in un modo esponenziale. E quando oggi vedo i giovani indossare la kefiah provo un sentimento di orgoglio”.

Il Sessantotto fu in parte innescato dalla protesta globale contro la guerra in Vietnam. Gaza può avere la stessa funzione catalizzatrice?

“Entro certi limiti, in effetti sì. Si sono svolte in tutto il mondo manifestazioni oceaniche. Questa coscienza collettiva che cerca la pace contro il sopruso di un popolo su un altro si sta dilatando in misura analoga a quella che, tra il ’67 e il ’69, si mobilitò contro la sporca guerra americana del Vietnam”.

La mobilitazione del ‘68 cambiò la società. Questa mobilitazione può fare lo stesso?

“È presto per dirlo, ma queste grandi forze che oggi si mettono in moto sono un fatto. Se leader in declino come Starmer e Macron si sono visti costretti a riconoscere lo Stato palestinese è perché sono stati pressati dalle opinioni pubbliche dei loro Paesi. Noi abbiamo la vergogna di un governo di centrodestra che fa il pesce in barile ma che in realtà è totalmente schierato con Netanyahu, gli estremisti sionisti e Trump. Grazie a Meloni e Merz abbiamo ricostruito l’asse Roma-Berlino”.

Proprio l’Italia, nella Prima Repubblica, fu il Paese forse più vicino ai palestinesi.

“Mi tocca rimpiangere Andreotti e Craxi. La politica estera di allora era più dignitosa, si interloquiva con i palestinesi. Oggi invece abbiamo un Salvini che riceve i premi di Netanyahu”.

Forse non è un caso se Germania e Italia, i Paesi ora più tiepidi verso la causa palestinese, siano quelli che negli anni ’30 vararono le leggi razziali. Un peccato originale da lavare?

“L’Europa si è macchiata di questa ignominia e il mio omaggio alle vittime è totale. Ma l’Olocausto non può diventare una licenza di impunità all’infinito. Edith Bruck, una meravigliosa donna ebrea ha scritto: “Con la sua politica Netanyahu ha creato uno tsunami di antisemitismo.” È la verità. Proprio chi si professa amico di Israele ha il dovere di dire a quel vergognoso governo:“Fermatevi!“”.

Gli attuali partiti di sinistra possono dare rappresentanza alla mobilitazione?

“Poco e niente. Le manifestazioni promosse dai sindacati di base sono state grandiose per partecipazione. Al contrario, lo sciopero della Cgil pochi giorni prima ha visto quattro gatti”.

Qual è la sua lettura?

“La sinistra è eccessivamente prudente. Se oggi avessimo in Parlamento il piccolo ma pugnacissimo gruppo di Democrazia Proletaria, avremmo già occupato l’aula dicendo: “Non ci muoviamo finché il governo non riconosce lo Stato palestinese“. Perché il Pd o Avs non fanno una cosa del genere?”.

Tocchiamo la nota dolente: durante le manifestazioni ci sono stati episodi di violenza.

“Gli atti di violenza sono sempre sbagliati. Ma gli incidenti sono stati circoscritti, principalmente a Milano. Senza sminuirli, non si può montare un caso nazionale per pochi teppisti. Leggere sul Corriere della Sera un titolo come ‘Guerriglia a Milano su Gaza’ è una vergogna”.

Cosa consiglia ai ragazzi oggi per evitare che il loro movimento sia effimero?

“Il nostro movimento ha avuto il record di durata: 5 anni. Avemmo la fortuna di avere accanto a noi straordinari comandanti partigiani come Giovanni Pesce e Giuseppe Alberganti che ci insegnarono che la violenza va evitata. Ai ragazzi direi questo: imparate la lezione di quei maestri. Lottate mettendoci la faccia e in modo pacifico. In questo modo si va lontano”.

Se questo diventasse un nuovo ‘68 sarebbe felice?

“No. Perché oggi, di fronte alle nuove e più lancinanti contraddizioni del mondo, un nuovo ‘68 non basterebbe. Occorre qualcosa di più e di meglio di quanto facemmo allora”.