Giacomo Agostini: “Sogno di correre in moto sul Ponte di Messina”

”Magari non è proprio il mio ultimo desiderio, ma lo sfizio di percorrere in moto il Ponte sullo Stretto me lo toglierei volentieri. Ad un patto, però…”.

Quale?

“Che i miei compatrioti finalmente imparino a rispettare il codice della strada. Se non è una emergenza nazionale, siamo lì…”.

Giacomo Agostini è uno dei Miti italiani del Novecento. Classe 1942, ha vinto quindici campionati mondiali. È il pilota più titolato nella storia del motomondiale. Nemmeno Valentino Rossi e Marc Marquez sono riusciti ad eguagliare i suoi record.

“Ho tanti ricordi ma non vivo di quelli – racconta il fuoriclasse lombardo – E mi fa piacere essere rimasto, come Mazzola e Rivera i calciatori, come Benvenuti il pugile e Gimondi il ciclista, nella memoria collettiva della generazione che ha realizzato il miracolo del Boom economico, a cavallo tra gli Anni Sessanta e Settanta”.

Allora gli italiani scoprirono le utilitarie, gli elettrodomestici, le vacanze al mare…

“Sì, ma mica c’era il traffico bestiale di oggi!”.

Si stava meglio quando si stava peggio?

“No, si figuri, però mi lasci dire una cosa”.

Anche due.

“Troppe persone si mettono al volante ignorando una cosa: una automobile, se non ci stai attento, può trasformarsi in un’arma pronta a sparare. E il dito sul grilletto ce l’ha chi guida”.

Cosa si potrebbe fare?

“Io cambierei subito l’esame per la patente”.

Tradotto?

“È inutile insistere sulla teoria. Si trasmettono nozioni su come funziona una batteria o sul perché si può guastare il radiatore, ma quelle sono cose che un cittadino risolve portando la macchina in officina. Piuttosto…”.

Piuttosto?

“Io renderei più severe le lezioni di guida”.

La pratica.

“Esatto. A parte che in troppi non sanno eseguire bene un parcheggio, posso spiegarle cosa mi succede quando viaggio sulla autostrada da Bergamo a Milano?”

Prego.

“La corsia più a destra è sistematicamente vuota. Il deserto dei tartari, abbandonata! Vogliono stare tutti a sinistra, in perenne manovra di sorpasso…”.

Beh, siamo un popolo di aspiranti ferraristi, pronipoti di Tazio Nuvolari.

“Ma è sbagliato. E poi c’è il problema del cruscotto”.

Il cruscotto?

“Mi ha capito, adesso lo chiamano display. Su tutte le auto ci sono quegli schermi colorati, che sulla carta dovrebbero trasmettere informazioni e invece sono un’arma di distrazione di massa, che talvolta può persino diventare distruzione. Io minimo li ridurrei di dimensioni. Poi le risparmio la tiritera sui cretini che armeggiano con lo smartphone mentre hanno nonna e bambini in macchina, eh. Se ne parla da anni, sono state fatte sacrosante campagne di sensibilizzazione e niente, ancora c’è chi si ostina a non capire, mettendo in pericolo la vita propria e del prossimo”.

E con gli autovelox come la mettiamo?

“Vanno bene purché non siano assurdi”.

Quand’è che sono assurdi?

“Sulle tangenziali a quattro corsie con il muretto in mezzo non puoi prevedere il limite dei sessanta all’ora, non ha senso e non è utile. Semmai bisognerebbe ragionare sul limite di età per chi guida”.

Ago, ma anche lei ha più di ottant’anni!

“Infatti io non immagino un divieto generalizzato. Però alla rituale visita medica in sede di rinnovo aggiungerei un test al volante. Nemmeno i miei riflessi sono quelli dei vent’anni…”.

A proposito della giovinezza, che ne pensa dello strapotere di Marc Marquez in sella alla Ducati?

“Era prevedibile, stiamo parlando di un Campionissimo. Gli hanno dato la moto migliore e lui fa quello che gli viene naturale: vince”.

Però gli orfani di Valentino Rossi continuano a fischiarlo e probabilmente lo faranno tra poco anche a Misano.

“E sbagliano, perché l’aspra rivalità tra Vale e lo spagnolo è vecchia di dieci anni e in fondo chi è senza peccato scagli la prima pietra, io non conosco un pilota che almeno una volta in carriera non abbia esagerato…”.

Dovremmo finire da dove abbiamo cominciato, dal Ponte sullo Stretto da fare in moto.

“Ah, la prenda come una scommessa sulla mia longevità: ne sento parlare da quando ero un giovane in sella alla Mv Agusta, magari ce la fanno ad inaugurarlo mentre ancora vado in giro in moto…”.