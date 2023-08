Intervista a Mastella "Dal Sifar alla P2, un vizio italiano"

di Cosimo

Sindaco Clemente Mastella. Al momento si stenta un po’ a comprendere l’effettiva entità di quest’ennesimo caso di presunto dossieraggio a carico di esponenti politici e non solo. Anche da ex ministro di Giustizia, quali sono le sue impressioni?

"Diciamo che questa è una vicenda un po’ singolare. Non parte dai dossieraggi fatti in passato per intralciare personalità o far saltare equilibri di governo, ma da questo accertamento di Sos (Segnalazioni operazioni sospette, ndr) da parte di quest’ufficiale della Guardia di finanza, che avrebbe messo in piedi un archivio con molte personalità. A quel che capisco la cosa per ora attiene operazioni finanziarie, magari di dubbio gusto, riscontrate attraverso queste Sos. Il fatto strano è che sia emerso solo Guido Crosetto. O forse, da ministro della Difesa, ha solo avuto legalmente modo di sapere".

A oggi l’indagine riguarda l’accesso abusivo al sistema, non violazioni di segreto; e anche l’imputato nega ogni divulgazione. Un funzionario zelante o che rispondeva ad altri?

"Questo è un caso ancora da decifrare. Sta alla magistratura sciogliere il nodo. Io mi auguro si tratti solo di un ufficiale maldestro, che – invaghito del proprio ruolo o da qualche tornaconto – si è fatto prendere la mano da un atteggiamento un po’ luciferino. Altrimenti la situazione diventa preoccupate: bisogna accertare l’osservatore per chi osservava".

Lei teme che nelle segrete stanze dei servizi non si sia perso il vizio?

"Un tempo i dossieraggi di Sifar e Ufficio affari riservati del Viminale riguardavano anche le tendenze sessuali. Si controllavano gli aspetti privati, che potevano sfiorare pratiche illegali, per tenere in scacco personalità politiche importanti in un contesto culturale e di natura religiosa un po’ puritano".

Su questo il ventennio berlusconiano ha spuntato le armi...

"Oggettivamente sì. Ha laicizzato un aspetto di micragnosità para-religiosa. Ma teniamo conto che nella storia della Repubblica abbiamo assistito anche a dissidi interni agli apparati dello Stato. C’è sempre stato chi blandiva i servizi e chi ne era soggiogato per paura o sudditanza psicologica. Il che diventa vieppiù preoccupante in questo periodo in cui la classe politica è debolissima".

A suo avviso spetta alla magistratura sgombrare il campo dai sospetti o serve un intervento della politica?

"Mi auguro che il pm di Perugia, che è persona di grande capacità, proceda rapidamente e separi grano dal loglio. Ma penso che saranno in tanti a occuparsene: Dia, Banca d’Italia, Parlamento. Oggi c’è maggior controllo, sia del governo che del parlamento – dove il Copasir è presieduto dall’opposizione –, proprio per paura di quel che è accaduto in passato. Ricordo che quando furono trovate le liste della P2 a Castiglion Fibocchi facemmo una riunione riservata del direttivo dc con Flaminio Piccoli, che era molto preoccupato perché erano venuti fuori i capi dei servizi. Ma che spioni erano se non son stati in grado di togliere di mezzo le cose prima che le scoprissero? C’è sempre stato questo aspetto preoccupante: di una punta di malizia e perfidia per poi far scivolare le veline nelle redazioni. Io ho detto che anche nel mio caso qualche servizio si è mosso".

Contro di lei o per silurare il governo Prodi?

"Contro di me, che forse ero l’anello più debole, iniziò un tambureggiamento. Ero arrivato a Milano col volo di Stato di Rutelli (con regolare permesso perché poi dovevo disciplinare un contrasto in corte di Appello di Brescia) per andare al gp di Monza con mio figlio. L’aereo era atterrato all’aeroporto militare, dove non c’erano cronisti. Ma apparvero le mie foto, per altro a fianco di una signora che non conoscevo".

Una trappola?

"Un agguato. L’intento è l’effetto sputtanamento. Anche questo accesso ai servizi informatici è lecito come sostiene il finanziere o no? Per conto di chi vien fatto? Non si può spiare discrezionalmente e senza alcun controllo la vita degli altri come fosse pesca a strascico. Si pone un problema democratico quando alcuni possono accedere in modo discriminante e arbitrario ai dati sensibili".