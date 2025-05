Burgio (Fondazione Cecchettin): “Femminicidi, l’età si sta abbassando”

Professore, come convincere questi ragazzi che essere rifiutati fa parte del gioco? La scuola può essere il laboratorio per insegnare alle nuove generazioni che un no non è un’offesa da lavare nel sangue?

"La scuola è l’unico luogo in cui tentare di modificare la società. A cominciare dalla formazione dei docenti, che si portano dietro il loro carico più o meno occulto di misoginia. Non si può pensare che un insegnante di matematica o di greco sia pronto a smantellare una cultura secolare in cui l’uomo cacciatore ha il diritto di provarci sempre mentre la donna-preda dice no per ritrosia dentro il copione della schermaglia amorosa. E non basta un’ora di educazione alla prevenzione del femminicidio. Occorre lavorare di sbieco: sulla battuta rivolta alla collega, sulla barzelletta del bidello. Anche lui ha una funzione educativa inconsapevole: è l’adulto che a ricreazione trasmette un punto di vista sul mondo. Per non parlare dei libri. In quelli della scuola primaria i bambini sono tutti coraggiosi-avventurosi-monelli, le bambine ordinate-piagnucolose-invidiose”.

Le famiglie invece le lasciamo stare.

“Lì non si entra. Non hanno i mezzi e ognuna funziona a modo suo. Faccio un figlio e lo educo come posso, come è stato insegnato a me. Per questo è preoccupante la nuova circolare dei ministero che chiede il consenso informato dei genitori per parlare di certi temi: se mamma e papà non hanno una mente aperta si azzoppa la possibilità di intervento educativo. Non si chiede il permesso per dire a uno studente che non deve picchiare la gente di colore durante l’ora di razzismo”.

La Fondazione Giulia Cecchettin in che direzione procede?

“Si sta pensando a un progetto pilota da estendere poi a tutte le scuole. Il movimento femminista nell’ultimo mezzo secolo ha cambiato le donne ma in parallelo la crisi del patriarcato è stata vissuta dagli uomini come un furto di potere. L’asimmetria è piantata nell’immaginario: sono i maschi abbandonati a uccidere, non il contrario. Dal punto di vista statistico non c’è parità e purtroppo come vediamo dall’ultima tragedia l’età si sta abbassando. Anche le nuove generazioni considerano la violenza parte integrante della coppia e finiscono per derubricarla come amore litigarello. Come i loro nonni”.

Per colpa di chi?

“La sessualizzazione del potere maschile, l’estetizzazione della donna maltrattata che persino nei manifesti contro la violenza appare come vittima sacrificale e non come soggetto autonomo. C’è anche una sorta di anestesia che porta a considerare il femminicidio una disgrazia inevitabile. E poi mancano i modelli virili alternativi al principe azzurro, al guerriero che espugna la fortezza. Ecco perché la scuola è l’unico posto in cui intervenire in maniera intenzionale e controllata. C’è un intero orizzonte simbolico da cambiare. A cominciare dall’idea di amore romantico che ha fatto tanti danni. Sei il mio cuore, la mia vita. Se mi lasci vai contro al destino e devi essere punita”.

Lei si sente coinvolto in quanto uomo?

“Io se torno a casa la sera non ho paura. Nessuno mi ha mai abbordato in maniera volgare e godo di maggiore credibilità sociale. Chiamiamolo dividendo patriarcale”.