Interviene per sedare una lite stradale Vigile steso con un pugno in pieno volto

Una banale lite per questioni di viabilità. I due iniziano a discutere in maniera sempre più animata. Una pattuglia della polizia locale di passaggio si ferma per dirimere la questione e separare i litiganti. Il pugno sferrato nel parapiglia e l’agente che cade sul marciapiede, tramortito dal gancio destro. La sequenza, stando a quanto riferito dai sindacati, è andata in scena alle 18.45 di venerdì all’angolo a due passi dalla stazione Centrale: ad avere la peggio un vigile, che poi è andato al pronto soccorso per farsi medicare le contusioni riportate nel violento raid, guaribili in 7 giorni; stessa prognosi per le due colleghe, coinvolte a loro volta nel tentativo di fermare l’uomo. L’aggressore, secondo le prime informazioni, è un 45enne di origine romena, con diversi precedenti di polizia alle spalle: è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.