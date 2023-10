Interventi sul territorio, in arrivo 530 milioni

Un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Marche finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale per un valore di 532,5 milioni di euro.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli hanno firmato, ieri mattina, insieme al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, ad Acqualagna, in festa per l’inaugurazione della tradizionale Fiera Nazionale del tartufo, l’Accordo per la

coesione finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e

Coesione (FSC) per il periodo 2021-2027.