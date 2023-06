Intercettazioni I timori dell’ex leghista "Se sbaglio la fornitura poi mi arrestano"

FORLÌ

Il problema è che il prodotto sia effettivamente conforme. Non ho nessuna voglia di sputtanarmi né di farmi 3 anni di galera. Eppure le porte del carcere si sono spalancate comunque per Gianluca Pini. Nelle conversazioni intercettate dalla procura di Forlì spiccano non solo quelle con Minenna, ma anche quelle con l’intermediario di Hong Kong – Gian Andrea Pesci detto John – che ha procacciato le forniture di mascherine cinesi finite al centro dell’inchiesta della magistratura romagnola. Pini valuta l’idea ma riflette: Se scazzo una fornitura su un presidio medico c’è l’arresto. E io la notte voglio dormire sonni tranquilli. Eppure, nonostante i timori, la procura è convinta: la certificazione per importare le mascherine è stata creata per superare i controlli doganali. Pini lo avrebbe saputo, tanto da costruire passo passo l’etichetta ’perfetta’. E per gli eventuali intoppi con la Dogana italiana ci avrebbe pensato l’allora dg dell’Agenzia Marcello Minenna, ricompensato con le entrature di Pini nei vertici nazionali della Lega.

Minenna avrebbe chiesto più volte a Pini di attivarsi, ad esempio, con l’allora ministro Giancarlo Giorgetti affinché partecipasse ad eventi dell’Agenzia, in particolare alla presentazione del Libro blu e all’inaugurazione della Casa dell’anticontraffazione. Ma anche con governatori come Luca Zaia per il Veneto, per la sottoscrizione di accordi con le Dogane. Il tutto mentre Pini chiedeva e otteneva lo sblocco di forniture incagliate negli uffici territoriali dell’Agenzia.

Zaia non ha chiamato e nessuno dice nulla; mi sembra paradossale che alla fine non farò il protocollo con Fedriga, Fontana e Zaia, incalzava Minenna quando non otteneva l’intercessione richiesta a Pini, che subito si attivava: Scusami, sollecito. Adesso lo richiamo. E si attivava anche nei confronti di ’colleghi’ di partito che criticavano l’operato delle Dogane.

È questo il caso del deputato Paolo Tiramani, che aveva puntato il dito contro l’Agenzia. Prima faccio fare lo shampoo a questo coglione, poi chiedo di fare una dichiarazione a sostegno del lavoro invisibile ai più ma fondamentale che state facendo, tranquillizzava così Pini il direttore. Ma per l’affaire Tiramani Pini ha chiamato in soccorso anche Giorgetti. Se ti va di dare una telefonata al povero Minenna perché abbiamo veramente dei coglioni (...) è incazzatissimo, esorta Pini con Giorgetti che poi contatterà Minenna. Spiace quello che succede per colpa di quattro coglioni, ma ci sarà il modo di far emergere tutto il buono che stai facendo, tranquillizza Pini il direttore che nel 2021 chiederà un’altra intercessione con Giorgetti per la riconferma nel ruolo di dg. Fare un punto con Giancarlo in prospettiva, che ne pensi?, chiedeva Minenna a Pini. Che rispondeva: appena passata la fiducia, certamente.

