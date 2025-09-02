Insulti razzisti alla Miss: "Non rappresento l’italianità?. Sconvolta dalla cattiveria"

"Sono orgogliosa di aver portato la corona proprio a Carpi. Non mi aspettavo certo approvazione né ammirazione, ma neppure di essere insultata così. Non ho fatto del male a nessuno". Estefani Yan, 27 anni, originaria di Santo Domingo, da sei anni risiede a Carpi (Modena) ed è stata incoronata ‘Miss Grand Prix’ 2025. Una vittoria in cui Estefani, ex atleta nazionale militare nella Repubblica dominicana (salto in alto e triplo), sperava tantissimo e che l’ha riempita di gioia, ma che ha scatenato odio razzista sui social. "Ragazza carina ma non si può dire che abbia lineamenti carpigiani: le carpigiane invece sono delle belle donne"; "non rappresenta certo la carpigianità"; "ce n’erano di molto più belle con il ‘difetto’ di essere italiane".

Estefani, si aspettava tutte queste polemiche? "Assolutamente no e mi stanno facendo molto male. Cosa ho fatto di male io a queste persone? Non ho mai detto di rappresentare la bellezza italiana, né carpigiana. Ho partecipato a un concorso importante, ‘Miss Grand Prix’, come donna".

Cosa prova? "Io ero così orgogliosa di partecipare e tantissime persone, mie clienti e non solo (Estefani lavora come estetista nel salone della sorella a Carpi, ndr) mi hanno spronata a farlo. Mai avrei pensato di essere poi travolta da cattiveria e odio razziale".

Si sente carpigiana? "Nonostante io non sia nata a Carpi, vivo qui e sento questa città come ‘casa’. Ero molto orgogliosa di aver portato la corona del premio proprio a Carpi, rappresentandola con rispetto e gratitudine".

Era mai stata oggetto di offese razziste? "No, non mi era mai successo. Anzi, in questi sei anni a Carpi ho solo ricevuto complimenti per il mio lavoro e per il mio impegno, perché non ho mai smesso di studiare per imparare l’italiano (che parla benissimo, ndr) e di lavorare. A fronte di tutto quello che è successo, però, ora mi viene da dire che direttamente non sono mai stata offesa per il colore della mia pelle, ma alle spalle non lo so. Non credevo possibile tanta cattiveria".

Perché, secondo lei, tante persone l’hanno offesa? "C’è tanta ignoranza in giro, me ne sono resa conto adesso, e le persone sono diventate più cattive, intolleranti. Reputo tutto estremamente esagerato, non ho fatto male a nessuno".

Qualcuno le ha consigliato di denunciare… "Sì, me lo hanno detto in tanti, ma non lo farò perché non è nel mio carattere, non voglio mettere in difficoltà nessuno. Esiste la libertà di espressione del pensiero, è vero, ma esiste anche l’educazione e il rispetto. Sono ferita, ma so che sono abbastanza forte per andare avanti. E poi ho ricevuto anche tanta solidarietà e questo mi riempie il cuore; quindi, vado a testa alta e con orgoglio porto la mia corona".

Il suo sogno nel cassetto? "Entrare nel mondo dello spettacolo, della televisione. Dopo varie batoste nella vita, spero che una piccola porticina per me possa aprirsi…".