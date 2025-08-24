Insulti e minacce all’influencer: "Sono come Turetta. Farai la fine di Yara"

"Farai la fine di Yara". Insulti e minacce di morte pesantissimi. Sono quelli raccontati da Martina Murenu (foto), influencer cagliaritana con 105 mila follower che ora annuncia che passerà alle vie legali. "Usi i social per divertirti, ma poi entrano due pazzi che ti dicono: ‘Ti taglio la gola’, ‘Ti sfregio con l’acido’, ‘Fai la fine di Yara Gambirasio’, ‘Io stupro le donne, sono come Turetta’". Nel suo post, Murenu, ha pubblicato un post nel quale denuncia di essere stata minacciata di morte da due utenti che, durante una sua live, si sono collegati e hanno iniziato a pronunciare frasi dal contenuto inquietante.

"Voglio che i genitori di questi elementi riconoscano le voci di ciò che hanno messo al mondo – scrive la ragazza nel post –. Le ipotetiche fidanzate che si rendano conto di chi hanno al loro fianco‘, quindi annuncia azioni legali: "E ora partirà una denuncia grande quanto una casa". Nel post Murenu fa sentire anche la registrazione degli interventi dei due hater: "Che tutti possano riconoscere dalle vostre voci chi siate e non considerarvi mai più – conclude nel post –. Non possiamo più stare zitti. Basta!". C’è chi l’ha accusata di volersi fare pubblicità: "Mi sento in dovere di tutelarmi, di alzare un polverone enorme. Dopo il mio video – sottolinea – tante persone hanno trovato il coraggio di denunciare tanti fatti gravissimi. Questo è l’intento, non avere più paura di nessuno".