Roma, 14 giugno 2019 - Instagram down in diverse parti del mondo: il social network della galassia Zuckerberg infatti risulta irraggiungibile, sebbene la società abbia comunicato di aver "completamente recuperato", scusandosi per l'inconveniente.

Le prime segnalazioni di difficoltà di accesso sono giunte verso le 23.30 (ora italiana) da vari paesi, dall'Europa (Italia compresa) agli Stati Uniti, dal Regno Unito a vari zone dell'Asia. Nonostante siano passate diverse ore il sito DownDetector.com continua a mostrare zone in cui si evidenziano problemi.

Come accade in questi casi, gli utenti si sono riversati in massa su Twitter per raccontare la propria frustrazione nei tentativi di accedere al servizio su app o computer, ma anche per ironizzare con gag e gif animate.

Io che entro su Twitter per godermi tutti i tweet dell'ennesimo #instagramdown pic.twitter.com/HAxuVtJsX0 — Nico (@nickenberg_) 13 giugno 2019

#InstagramDown



Twitter a Instagram dopo il terzo down da inizio 2019: pic.twitter.com/1aSOcmJJI8 — Giovanni Zucchi © (@zucchigio) 13 giugno 2019

Ieri lo stesso problema aveva colpito Vodafone, lasciando senza collegamento a internet sia da rete fissa che mobile migliaia di persone.

quando la Vodafone e instagram decidono di andare in down nello stesso giorno:#instagramdown pic.twitter.com/1KCTsLh2xs — valentina termine.💗 (@wtf__valentina) 13 giugno 2019