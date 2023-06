Inseguito dai carabinieri, si schianta e muore L’odio sui social: "Bruciamo la caserma"

Minacce di morte ai carabinieri sui social ("Bruciamo la caserma") e un corteo funebre contromano davanti al carcere, con l’auto che trasporta il feretro accompagnata da tanti scooter e moto. È accaduto a Bari dopo la morte del motociclista 27enne Christian Di Gioia (nella foto) in un incidente sulla cui dinamica indaga la procura. Sul web si è diffusa la voce che l’incidente sarebbe stato causato dall’auto dei carabinieri che lo avrebbe inseguito dopo che Di Gioia non si sarebbe fermato a un posto di blocco. Secondo un’altra ricostruzione i carabinieri lo avrebbero invece inseguito perdendolo di vista e ritrovandolo quando era già caduto. A placare gli animi di quanti addebitano ai militari la responsabilità dell’incidente non è servita la precisazione della polizia locale che ha escluso "il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica del sinistro".