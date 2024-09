Insalata iceberg in busta a rischio listeria, maxi richiamo del ministero. Ecco tutti i lotti e i marchi

Roma, 12 settembre 2024 - Rilevata la presenza di listeria in alcune buste di insalata iceberg, per questo il ministero della Salute ha fatto scattare il richiamo di diversi lotti di 19 marchi. Si tratta di Vivinatura, Tres Bon, Torre in Pietra, Tornese, Sigma, Selex, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco pulito, Natura è, Mi Mordi, Latte Francia, Il mio orto, Il Castello, Colline Verdi, Ciro Amadio, Centrale del latte, Alifresh, Foglia Verde Eurospin. L'invito è "a riconsegnare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato".

I lotti ritirati

- Vivinatura iceberg 250 gr - Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249/ 32024249 / 32024250/ 32024251/ 32024253/ 32024254; data di scadenza: 12/09/24-13/09/24-14/09/24

- Très Bon iceberg 250 gr - Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249 / 32024249 / 32024250 / 32024251 / 32024253 / 32024254; data di scadenza: 12/09/24 - 13/09/24 – 14/09/24

- Torre in Pietra iceberg 250 gr – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248; data di scadenza: 12/09/24 - 13/09/24

- Tornese iceberg 150 gr – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249 / 32024249 / 32024250 / 32024251 / 32024253 / 32024254; data di scadenza: 12/09/24 - 13/09/24 – 14/09/24

- Sigma iceberg 200 gr – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249 / 32024249 /32024250 / 32024251 / 32024253 / 32024254; data di scadenza: 12/09/24 - 13/09/24 – 14/09/24

- Selex cuori di iceberg 250 gr – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249 / 32024249 / 32024250 / 32024251 / 32024253 / 32024254; data di scadenza: 11/09/24 – 12/09/24 - 13/09/24

- Polenghi iceberg 250gr Freschi Germogli – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32024254; data di scadenza: 12/09/24 - 13/09/24 – 19/09/24

- Ortoromi iceberg 500gr – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249 / 32024249 / 32024250 / 32024251 / 32024253 / 32024254; data di scadenza: 12/09/24 - 13/09/24 – 14/09/24

- Ortoromi iceberg 350 gr – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249 / 32024249 / 32024250 / 32024251 / 32024253 / 32024254; data di scadenza: 12/09/24-13/09/24 – 14/09/24

- Ortoromi Cuori di iceberg 250 gr – Lotti di produzione: 32124247 / 32124248 / 32124249 / 32024249 / 32024250 / 32024251 / 32024253 / 32024254; data di scadenza: 12/09/24-13/09/24 – 14/09/24

Cosa provoca la listeria

La listeria monocytogenes è un batterio che provoca la malattia infettiva listeriosi. "La sua capacità di crescere e riprodursi a temperature molto variabili (da temperature di refrigerazione sino a 45 gradi centigradi), nonché la sua capacità di tollerare ambienti salati e pH acidi lo rendono un batterio molto resistente a varie condizioni ambientali, incluse quelle che si hanno nella produzione e nella lavorazione degli alimenti", ricorda sul suo sito l'Istituto superiore di sanità.

La listeriosi si presenta in genere come gastroenterite nel giro di poche ore dall'ingestione del cibo contaminato. In alcuni rari casi può portare all'insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie. Nelle forme sistemiche l'incubazione può protrarsi anche fino a 70 giorni", conclude l'Iss.