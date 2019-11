Roma, 8 novembre 2019 - Mai più plastica. Solo materiali ecologici, rigorosamente biodegradabili. Tassiamo chi produce la plastica monouso. E via dicendo, anche sulla scia dell’effetto-Greta. L’Italia ha riscoperto un po’ a sorpresa la sua anima ecologista e pro ambiente: e così la plastica è diventata il nemico da combattere a tutti i costi. Anche a costo di pagare una tassa in più, secondo il piano – contestato e tutt’altro che definito – del governo giallo-rosso.

Ma siamo proprio sicuri che la cosiddetta Plastic tax – che dovrebbe portare nelle casse dello Stato un paio di miliardi l’anno – sia la soluzione? E se invece fosse anche colpa nostra e dei nostri comportamenti non sempre civili? Forse sarebbe meglio stangare chi inquina. Inizia oggi il nostro viaggio nelle città italiane, con strade e parchi invasi dai rifiuti (e la plastica domina su tutto), discariche a cielo aperto tra sacchetti, piatti e contenitori abbandonati. Ma anche le spiagge e il mare sono pieni di rifiuti di plastica, segno dell’inciviltà di alcuni, come dimostrano le foto che pubblichiamo. Dalla Romagna alla Toscana, dalla Lombardia alle Marche, vi raccontiamo in queste pagine il "costo della maleducazione".

E la situazione potrebbe anche essere peggiore senza l’impegno e la dedizione di tanti volontari che danno una mano a ripulire parchi, spiagge e campagne dalle montagne di plastica.. Segno che forse la raccolta differenziata non funziona sempre al meglio o che, peggio, andrebbero sanzionati più i comportamenti incivili anziché introdurre nuove forme di tassazione su un settore industriale che vale quasi 8 miliardi di euro l’anno.

Domani continueremo la nostra inchiesta analizzando che cosa non funziona nel sistema del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti di plastica: dalle multe e sanzioni – poche e a macchia di leopardo – all’efficacia della raccolta differenziata, diffusa soprattutto al Centro-Nord e quasi un miraggio in molte regioni del Sud.