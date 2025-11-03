Inquilini morosi, l’ipotesi della stretta. Via dopo due rate non pagate

Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da almeno due mesi consecutivi, affinché possano tornare libere. Presentata da Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia, è stata depositata al Senato. In 5 articoli, la norma punta a ridurre i contenziosi civili introducendo una procedura amministrativa speciale che autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (in alternativa al procedimento previsto oggi dal codice di procedura civile) e creando un’autorità ad hoc. Si chiamerà Autorità per l’esecuzione degli sfratti e fa capo al ministero della Giustizia. La proposta prevede, inoltre, che dopo il mancato pagamento di due mensilità consecutive e la segnalazione del proprietario dell’immobile, l’inquilino ha 15 giorni per pagare. Se non lo fa, il proprietario attiva l’Autorità per l’esecuzione degli sfratti che, valutati i documenti, dispone il rilascio dell’immobile entro 7 giorni da quando ha ricevuto l’istanza. Il provvedimento, e quindi lo sfratto, va eseguito entro 30 giorni da quando è stato emesso, prorogabili al massimo in 90 giorni.

Contro la proposta si schiera l’Unione degli inquilini: "Siamo pronti alla mobilitazione". E da sinistra insorge Ilaria Salis, eurodeputata di Avs: "La norma colpirà i deboli, fermiamo il governo. È una deriva pericolosa".