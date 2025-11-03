Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiMorto Giovanni GaleoneOmicidio MessinaBattaglia di ProvorskTreno Inghilterra
Acquista il giornale
CronacaInquilini morosi, l’ipotesi della stretta. Via dopo due rate non pagate
3 nov 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Inquilini morosi, l’ipotesi della stretta. Via dopo due rate non pagate

Inquilini morosi, l’ipotesi della stretta. Via dopo due rate non pagate

Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da...

Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da...

Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da...

Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da almeno due mesi consecutivi, affinché possano tornare libere. Presentata da Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia, è stata depositata al Senato. In 5 articoli, la norma punta a ridurre i contenziosi civili introducendo una procedura amministrativa speciale che autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (in alternativa al procedimento previsto oggi dal codice di procedura civile) e creando un’autorità ad hoc. Si chiamerà Autorità per l’esecuzione degli sfratti e fa capo al ministero della Giustizia. La proposta prevede, inoltre, che dopo il mancato pagamento di due mensilità consecutive e la segnalazione del proprietario dell’immobile, l’inquilino ha 15 giorni per pagare. Se non lo fa, il proprietario attiva l’Autorità per l’esecuzione degli sfratti che, valutati i documenti, dispone il rilascio dell’immobile entro 7 giorni da quando ha ricevuto l’istanza. Il provvedimento, e quindi lo sfratto, va eseguito entro 30 giorni da quando è stato emesso, prorogabili al massimo in 90 giorni.

Contro la proposta si schiera l’Unione degli inquilini: "Siamo pronti alla mobilitazione". E da sinistra insorge Ilaria Salis, eurodeputata di Avs: "La norma colpirà i deboli, fermiamo il governo. È una deriva pericolosa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Proposta di leggeSenato