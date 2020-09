Roma, 14 settembre 2020 - Il grande giorno per oltre 5,5 milini di studenti italiani (sugli 8,3 milioni complessivi) è arrivato: in 12 regioni (oltre alla provincia autonoma di Trento) la campanella del primo giorno di scuola è suonata: dopo i duri mesi del lockdown per l'epidemia di Coronavirus con le aule sprangate, i rgazzi sono tornati in classe sia pure con problemi e criticità. L'inaugurazione ufficiale oggi pomeriggio alle 16,30 a Vò Euganeo col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Vediamo come sta andando questo primo giorno di scuola che passerà comunque alla storia in attesa di un bilancio complessivo.

Qui Bologna - Qui Milano - Qui Firenze

Campanella a Codogno, Alzano e Nembro

In uno dei paesi simbolo del Covid, Codogno, la campanella ha avuto un suono speciale. Il sindaco: "Finalmente un bel suono". All'Istituto Comprensivo "Ognissanti" è stato deciso che, da oggi in poi, sarà attivato lo school garden, cioè la scuola in giardino. Tanta attesa anche ad Alzano e Nembro: trepidazione, emozione e anche un pò di apprensione hanno caratterizzato la riapertura delle scuole.

Le istituzioni

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accompagnato a Roma il figlio a scuola, ma lo ha lasciato nei pressi dell'edificio: "L'ho sempre portato, ma ora fa le medie, quindi l'ho lasciato prima, per l'ultimo miglio da percorrere poi da solo''. Conte ha detto: "Abbiamo fiducia ed entusiasmo". Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha accompagnato i figli tenendoli per mano: "Dopo molti mesi è il momento più bello". La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina ha inviato un messaggio: "Gli studenti hanno tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte. Essere a Vò è un segnale importante per un territorio che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato gli studenti. Sarà una bellissima giornata". Polemico il governatore del Piemonte, Alberto Cirio: "Inizio la scuola con 20mila cattedre vuote in Piemonte, 20mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Nell'anno del Covid, e con tre mesi di tempo, è ingiustificabile".

I trasporti

Uno dei nodi maggiormente critici riguarda i trasporti pubblici. "Sono arrivate dalle diverse Regioni notizie molto buone sulla tenuta del trasporto pubblico locale e sul trasporto scolastico di questa mattina; oggi con la riapertura delle scuole c'è stato il primo vero test perché si sono messe in movimento milioni di persone, proprio come nel periodo pre Covid-19". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

L'ingresso a scuola

Studenti in fila indiana all'entrata, fasce orarie diversificate per gli ingressi, percorsi a colori delimitati nei corridoi, igienizzanti ad ogni angolo: nell'era Covid si è aperto così a Terni e in quasi tutte le città italiane l'anno scolastico.

Il "metodo Cuba"

Si userà il 'metodo Cuba' nel Plesso Alonzi dell'istituto comprensivo Padre Semeria, a Roma ovvero i bambini delle elementari dovranno sedersi alternativamente sul lato lungo e sul lato corto del banco, perche' non sono arrivati ne' quelli a rotelle ne' quelli singoli. Non certo la posizione piu' comoda per stare 5 o più ore seduti.

La misurazione della febbre

Un altro dei punti ancora controversi è la misurazione della febbre agli studenti. Misurazione della temperatura anche all'ingresso a scuola in tutti gli istituti di Norcia con i termoscanner. La misura è stata decisa autonomamente dalla dirigente Rosella Tonti per studenti, docenti e il resto del personale

La protesta

Stamattina, per il primo giorno di scuola, gli studenti della Rete degli studenti medi del Lazio si è mobilitata organizzando flash mob in alcune scuole a Roma e in tutto il Lazio. E poi striscioni e manifesti in diverse 40 città, davanti agli istituti scolastici, per dire che l'emergenza non è stata gestita e che è arrivato il momento di rilanciare il paese attraverso la scuola.

Tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nel primo giorno di scuola in provincia di Arezzo. Uno studente di 16 anni di Sansepolcro è stato trasportato stamani all'ospedale fiorentino di Careggi per i traumi e le fratture riportate in seguito alla caduta da un lucernario sul tetto attiguo alla scuola frequentata nella città tiberina.