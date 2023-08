Inizia la grande fuga dal Niger Francesi e italiani subito rimpatriati

di Alessandro Farruggia

Via dal Niger. Per i civili francesi e italiani si è concretizzata ieri la possibilità di lasciare il paese finito in mano ai militari golpisti e a rischio di un intervento militare ’lealista’ dei paesi africani dell’Ecowas, ed eventualmente anche dell’Algeria dal quale potrebbero contrapporsi i filorussi Mali e Burkina Faso.

"Il governo italiano – ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani – ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l’Italia. Tutti i cittadini italiani che desiderano lasciare il paese avranno posto sul volo italiano. Non sono previsti imbarchi di connazionali su altri aerei. L’Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso". E così è stato, il personale della nostra piccola ambasciata in Niger e gli operatori dell’Unità di crisi hanno contattato i 91 italiani che si trovano in Niger e gli hanno offerto il rientro (che non era un invito a rientrare ma una opportunità). Una sessantina ha accettato.

Il Comando operativo di vertice interforze ha fatto ieri pomeriggio partire da Pratica di Mare alla volta del Niger un aereo dell’Aeronautica Militare, un Boeing KC767A, un tanker da rifornimento in volo, ma anche aereo da trasporto che all’occorrenza può portare fino a 200 persone. Della pianificazione dell’operazione – che ha comportato l’ok delle forze golpiste all’atterraggio – si è occupato direttamente il generale Francesco Paolo Figliuolo, che dal dicembre 2021 comanda il Covi. L’aereo, ha anche riportato in Niger l’ambasciatrice italiana Emilia Gatto, che era tornata nella capitale in occasione del vertice dei paesi africani a Roma, ed è giunto in Niger dopo 5 ore di volo alle 19 ora italiana, per ripartire in serata con arrivo previsto a Ciampino attorno alle 2 di notte. A bordo la sessantina di italiani, qualche straniero e anche alcune decine di militari italiani del nostro contingente (che ne ha 330), soprattutto addestratori che a operazioni della missione bilaterale sospese non avevano ragione di rimanere.

La stessa operazione esodo l’han non a caso fatta i francesi, la cui ambasciata è stata presa d’assalto domenica scorsa al grido di "Abbasso la Francia" e "Viva Putin", che hanno 5-600 civili da evacuare, più un paio di centinaia di altri europei, han fatto atterrare un C130 con un team di militari e poi 2 grossi A330, uno dei quali MATT (tanker a uso misto, come l’aereo italiano) che hanno imbarcato cittadini francesi ed europei (tedeschi, austriaci, belgi, svizzeri, olandesi, scandinavi) e sono ripartiti. In serata un terzo A330 francese è atteso a Niamey. Previsto nella notte anche un volo dell’aeronautica spagnola che riporterà a casa una settantina di spagnoli e portoghesi.

Il quadro della situazione resta incerto e molto teso, con le giunte al potere a Ouagadougou (Burkina Faso) e Bamako (Mali) che nella notte hanno rilasciato un comunicato congiunto per avvertire la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) che "qualsiasi intervento militare in Niger sarà assimilato a una dichiarazione di guerra contro il Burkina Faso e il Mali". In sostanza, i due regimi golpisti – vicini alla Russia di Vladimir Putin e ai mercenari Wagner – minacciano un conflitto allargato a tutta la regione se l’Ecowas (e l’Algeria) dovessero dare seguito all’ultimatum di 7 giorni, lanciato dal vertice di domenica scorsa ad Abuja, che non escludeva l’uso della forza.