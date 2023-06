"Inguaribile romantico e pignolo" Il ’rivale’ Moratti: mi ha ispirato

di Giulio Mola

"Silvio Berlusconi è stato un trascinatore, un passionale, un uomo che ha inciso nella vita di tutti. In parte, anche nella mia...". Rivalità, vero, ma anche una strana “complicità“ che invade il campo dell’amicizia vera e propria: Massimo Moratti parla volentieri dell’ex Cavaliere.

Presidente, cosa ha rappresentato Berlusconi?

"Una presenza fortissima, impressiona che non ci sia più".

È stato il rivale di mille battaglie calcistiche.

"Mi ha pure spronato a fare molti sacrifici economici. Quando gli chiesi quanto costasse allestire una squadra ambiziosa, mi rispose con una cifra astronomica, quasi non gli credetti. E vedendo il suo Milan sudare e vincere tutto venne voglia anche a me... Perciò comprai l’Inter".

C’è qualche elemento caratteriale di Berlusconi che negli anni ha provato a far suo?

"Siamo stati sempre molto diversi. Lui era molto pignolo nell’organizzazione, io molto meno. A Silvio piaceva fare la tattica e partecipare all’evento in prima persona, io preferivo rimanere distante".

Ricorda il primo incontro?

"Tanti, tanti anni fa. Viveva ancora mio padre, Berlusconi venne a trovarci in ufficio per sapere delle cose sulla Sardegna. Ma il bello venne dopo...".

Ci racconti...

"Mi invitò a casa sua per ragioni politiche, sperando si potesse fare qualcosa insieme. Fu una chiacchierata a cuore aperto, lui fece di tutto per mostrare la sua personalità. Ogni incontro con lui era interessante. Era una persona di spirito, vivace, anche se non sempre eravamo in sintonia".

Per esempio?

"La guerra in Iraq. Io gli dicevo che per me era sbagliato un intervento dell’Italia, lui mi dava le sue motivazioni. C’è sempre stato rispetto reciproco".

Anche perché le storie delle famiglie Berlusconi-Moratti erano intrecciate già da anni...

"Vero. Sua mamma aveva lavorato con mio padre, e lui se lo ricordava. Anzi, a lungo c’è chi ha persino messo in dubbio il fatto che lui fosse milanista...".

Infatti giravano strane voci. Tipo che Berlusconi volesse acquistare l’Inter da Fraizzoli, il quale non la prese bene...

"Questo non lo so, ma è vero: sembrava quasi fosse un tifoso interista (sorride, ndr) però poi prese il Milan".

Da lì iniziò un’altra storia. Le due dinastie milanesi alla guida di nerazzurri e rossoneri...

"Eravamo inguaribili romantici. Per me, per l’Inter, Berlusconi è sempre stata la spinta a cercare di far meglio. Quando arrivai alla presidenza dei nerazzurri, il Milan era al massimo. Io cercai di portare l’Inter allo stesso livello, se non superiore".

Sicuro che non ci fosse un pizzico d’invidia?

"No, davvero. C’era tanta ammirazione per la sua capacità di restare sempre al top. Era una sfida tra due club che cercavano di far divertire i propri tifosi. Anche per questo mi mancherà".