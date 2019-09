Roma, 27 settembre 2019 - Ogni giorno migliaia di giornalisti forniscono un’informazione di qualità, verificata e professionale. Ogni giorno centinaia di editori rischiano il proprio capitale, come accade in ogni impresa, per permettere al lavoro dei giornalisti di raggiungere i lettori e dare loro la possibilità, informandosi, di diventare cittadini. In quello stesso giorno i pirati dell’informazione rubano, letteralmente rubano, il lavoro di giornalisti ed editori e, mettendo online le notizie che altri hanno cercato e pubblicato, lucrano introiti pubblicitari su quanto altri hanno fatto.

È giusto tutto questo? Ovviamente no, ma è purtroppo ciò che accade nel mondo dell’informazione, dove in mancanza o in attesa di una regolamentazione stringente i pirati dell’informazione la fanno da padroni. Ed è proprio sulla difesa del diritto d’autore che il neo-sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, ha puntato nel corso di una delle sue prime uscite pubbliche, ieri in un convegno al Senato organizzato dall’Unione stampa periodica. Martella ha spiegato che "è necessario combattere con ogni strumento l’odioso fenomeno della pirateria e l’uso illegale dei contenuti. Penso sia essenziale assicurare al settore i proventi dovuti come remunerazione per la produzione di contenuti digitali". Martella ha anche sottolineato la necessità di mantenere il sostegno pubblico all’editoria e ha parlato di un "approccio sistemico". Le parole di Martella sono state accolte positivamente dal presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti: "Ringrazio il sottosegretario Martella per l’attenzione mostrata verso il mondo editoriale".

Riffeser ha ribadito l’impegno della Fieg "per contrastare la pirateria dei contenuti editoriali e assicurare agli editori titolari dei diritti la giusta remunerazione". Riffeser ha anche messo in evidenza l’incremento della lettura dei giornali (dati Audipress) e l’importanza dei giornali come cerniera tra cittadini e istituzioni.

Il tema della pirateria online ai danni dell’informazione di qualità è d’altra parte estremamente attuale. Google ha, infatti, deciso di aggirare in Francia la nuova normativa europea sul copyright, quella votata dal Parlamento europeo un anno fa e poi ratificata da Commissione e Consiglio europeo.

Normativa entrata vigore il 6 giugno scorso, e che gli Stati membri della Ue adesso devono recepire. La Francia è stata appunto la prima. Ma Google ha fatto finta che la normativa europea non ci fosse e ha tirato diritto. "Non pagheremo i diritti agli editori", ha spiegato Google riferendosi alla Francia, anche se c’è da pensare che analoga scelta verrà fatta quando la normativa diventerà operativa anche negli altri Paesi. "Gli editori già guadagnano dal fatto – dice Google – che noi rilanciamo le loro notizie". Falso, perché gli editori che si sobbarcano il costo di produzione delle notizie e che ne sono responsabili hanno solo una piccolissima parte di introiti pubblicitari. Tanto che il presidente degli editori europei, Carlo Perrone, è andato su tutte le furie e ha annunciato immediate azioni legali per far rispettare le normativa europea.