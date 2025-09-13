Informazione contro l’odio

I volti dei giornalisti caduti, le braccia alzate e l’emozione di Dima Khatib, amministratore delegato di Al Jazeera, sono l’immagine simbolo del ‘G20 dell’informazione’, il tavolo di confronto tra direttori, editor in chief e Ceo di testate giornalistiche internazionali promosso nell’ambito del World meeting on human fraternity, alla Protomoteca del Campidoglio.

"Verità, dignità e libertà – elenca in apertura padre Enzo Fortunato, coordinatore del summit intitolato ‘Disarmare le parole per disarmare il mondo’ -. Un orizzonte non scontato, messo troppo spesso alla prova. Con la guerra in Ucraina e in Palestina, la verità è stata calpestata, e dove non c’è verità non ci può essere libertà. In molte parti del mondo, i giornalisti non possono parlare, vengono assassinati, ledendo quella libertà di stampa che dovrebbe essere la chiave di volta di ogni Stato, garanzia per i cittadini e baluardo per la democrazia".

Così è cominciato un lungo confronto sulla trasparenza e libertà d’informazione in tempo di guerra, al quale hanno partecipato testate nazionali internazionali, come Le Monde, Fox News, The Times, il Quotidiano Nazionale, El Comercio e molti altri, passando dal Perù all’Indonesia, dall’Algeria al Regno Unito. I relatori, inoltre, hanno incontrato prima del summit Papa Leone XIV. "Dieci dei miei colleghi – ha denunciato Dima Khatib, mostrando le immagini dei volti di alcuni di loro – sono stati massacrati da Israele a Gaza in meno di due anni. Quasi 250 giornalisti sono stati uccisi da Israele, nel silenzio e nella complicità anche di alcuni media". Un tema quello della guerra, nella quale i giornalisti perdono la vita per informare, che viene affrontato anche da Alessandra Galloni, direttrice di Reuters. "Dobbiamo sapere che cosa avviene in Ucraina, a Gaza o in Sudan. Abbiamo perso molti dei nostri colleghi, colpiti perché davano testimonianza, ma noi dobbiamo continuare a lottare per rivendicare il nostro diritto di riportare i fatti". "Lo spazio della libertà che abbiamo – ha detto la direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, Agnese Pini – è nel coraggio delle domande che poniamo. Ma solo attraverso il coraggio di una domanda vera, che può anche costare la libertà, possiamo esprimerci come esseri umani liberi. Il potere del giornalismo è porre queste domande".

Al centro del dibattito c’è stato anche il tema della disinformazione e dell’intelligenza artificiale. "Il nostro compito – ha detto Thomas Cibrowski, presidente e direttore esecutivo della Cbs - è quello di riferire storie in modo oggettivo e nel farlo dobbiamo affrontare un mondo guidato dall’intelligenza artificiale con i social media che danno priorità alla velocità, dando poca attenzione alla completezza e alla precisione: mai la sfida è stata così difficile". Tony Gallagher, direttore del britannico Times, ha ricordato che la qualità dell’informazione diventa un tema sempre più importante di fronte alle sfide dell’intelligenza artificiale. "L’intelligenza artificiale – ha osservato - ha dato una dimensione nuova all’informazione, ma è chiaro che, nonostante i miliardi di dollari investiti, l’IA presenti molte pecche nella verifica dei fatti".

"L’informazione - ha sostenuto Jerome Fenoglio di Le Monde – non uno è spettacolo o una merce. La professione del giornalista, così come quella del magistrato e dello scienziato, viene spesso attaccata, ma dobbiamo resistere e portare avanti il nostro lavoro per creare un terreno comune in cui sia favorito il dibattito e il confronto". Al tavolo, cui ha portato anche il suo saluto il cardinale Mauro Gambetti, sono intervenuti, oltre al Premio Nobel per la pace 2021, Maria Ressa, pure molti direttori, come Fabio Tamburini del Sole 24 Ore e Luigi Contu dell’Ansa. "Dobbiamo continuare – ha dichiarato Contu - a informare, seguire l’etica, la morale e il codice deontologico. È necessario fare informazione sul campo e rispettare il pluralismo.

Per la Rai era presente la consigliera di amministrazione Simona Agnes. "Credo che occorra partire dal significato più profondo della parola servizio, essere al servizio di una comunità, tutelare i suoi soggetti più deboli".