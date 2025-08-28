Influenza in arrivo: sarà una stagione “molto intensa” in Italia. Perché il virus in Australia preoccupa gli esperti

Roma, 28 agosto 2025 – Boom di casi di influenza stagionale in Australia, ma gli esperti lanciano l’allarme su una situazione che potrà replicarsi anche in Italia. L’inverno nell’emisfero australe sta agevolando la diffusione del virus nell’isola oceanica, che ha registrato secondo le ultime analisi addirittura un +70% di infezioni rispetto all’anno passato. In seria difficoltà le strutture ospedaliere, dove i ricoveri sono cresciuti del 50% in sole due settimane. Ma per quale motivo in Italia potrebbe essere plausibile questo scenario? Secondo gli esperti, che invitano a vaccinarsi per evitare in partenza un peggioramento della situazione, è previsto l’arrivo di un mix di virus influenzali, tra i quali è compreso il Ceppo B sul quale si registra una copertura minore.

“Prevediamo una stagione intensa”

Il virologo Fabrizio Pregliasco, oggi direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all'Università di Milano, ha detto la sua sulla prossima influenza stagionale lanciando un avvertimento agli italiani. “Anche da noi si prevede una prossima stagione influenzale molto intensa – afferma Pregliasco all’agenzia ANSA – con la co-circolazione di vari virus influenzali insieme anche al virus respiratorio sinciziale ed al virus SarsCoV2 del Covid. Sarà in circolazione, oltre al ceppo A H1N1, anche il ceppo influenzale B Victoria, come sta avvenendo in Australia, e dal momento che quest'ultimo è poco circolato negli anni scorsi, una gran parte di persone potrà essere suscettibile all'infezione proprio come accaduto nell'emisfero australe. Per questo, soprattutto per i soggetti fragili, è importante l'immunizzazione. Questi due ceppi influenzali – prosegue – sono molto simili a quelli previsti nel vaccino antinfluenzale che secondo la circolare del ministero della Salute sarà disponibile da ottobre”.

Secondo il virologo è comunque ancora presto per fornire previsioni accurate sulla situazione e molto dipenderà dal fattore meteorologico. “Ad ogni modo – ipotizza – ci aspettiamo i primi casi in ottobre e immaginiamo una stagione abbastanza intensa. Complessivamente, si stima verrà colpito dal 15 al 25% della popolazione rispetto al 22-23% dello scorso anno quando venne registrato il record di 15 milioni di casi totali". Il principale suggerimento per contrastare il problema è soprattutto quello di vaccinarsi, “ricordando che il vaccino non ha tanto l'obiettivo di ridurre la diffusione del virus quanto gli effetti più pesanti dell'infezione”. In conclusione, Pregliasco dichiara che “lo scorso anno solo poco più del 50% degli over-65 si è vaccinato: un numero troppo ridotto per avere un effetto preventivo ampio rispetto agli effetti sulla salute. La vaccinazione resta un’opportunità per tutti e, dato il leggero aumento dei casi Covid, è opportuno approfittare dell’antinfluenzale per effettuare anche un richiamo vaccinale contro il Covid-19”.

“Solo 1 italiano su 4 si vaccina”

Anche un altro esperto riconosciuto come Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, punta a tenere alta l’asticella dell’attenzione sull’influenza. “Senza vaccini – dichiara il virologo –, la prossima stagione influenzale in Italia, visti i record registrati al momento in Australia, potrebbe essere più severa di quella appena trascorsa. Ma la copertura vaccinale resta ancora bassa e solo un italiano su 4 si vaccina. Di conseguenza, se un'epidemia simile a quella del 2024 si ripresentasse nel 2025, 15-20 milioni di italiani potrebbero essere contagiati, con un impatto significativo sul sistema sanitario”. Spazio anche per una critica alla politica, “che non si rendono conto – afferma – che attaccando le vaccinazioni attaccano uno strumento fondamentale per salvare il sistema sanitario”.

La campagna vaccinale

A luglio il Ministero della Salute aveva diffuso la circolare da consultare con tutte le informazioni sulla campagna vaccinale del prossimo autunno, che prenderà il via a partire dai primi di ottobre. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere almeno il 75% della popolazione a rischio, composta da anziani e soggetti vulnerabili. Il vaccino sarà offerto gratuitamente a over 60, bambini, cronici, donne in gravidanza e operatori sanitari, prima di passare al resto della popolazione una volta coperte le priorità. Nella stagione 2023-2024 la copertura vaccinale era stata del 53,3% tra gli over-65, ma solo del 18,9% se si prende come target tutta la popolazione.