L’influenza è alle porte e dall’European centre for disease prevention and control (Ecdc) arriva l’alert: rilevamenti precoci del virus stagionale "sono un’indicazione che il prossimo periodo influenzale potrebbe essere grave, anche se ancora non possiamo saperlo con certezza". La previsione preoccupa perché "un forte aumento delle infezioni influenzali durante la pandemia potrebbe avere gravi conseguenze per gli anziani e le persone con un sistema immunitario debole, con un onere aggiuntivo sui sistemi sanitari già messi a dura prova. È quindi importante prendere le precauzioni necessarie".

In questa fase, raccomanda l’agenzia della Ue, è importante la vaccinazione ma vanno mantenute anche mascherine e distanziamento. Il crollo dei contagi da influenza nel 2020-21, inferiori di oltre il 99% rispetto alla norma, "indica che gli interventi non farmaceutici, come evitare l’affollamento non necessario e il mantenimento delle misure igieniche, sono efficaci a tutto tondo".

Per l’influenza vera e propria ancora è presto ma non va sottovalutata, perché le infezioni da Covid cominciano ad essere in aumento e certo non è il caso di aggiungerci pure ricoveri per l’influenza.

Influenza 2021: sintomi e differenze con il Covid. Cosa sappiamo