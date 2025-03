Sara Campanella uccisa in strada a Messina: pugnalata al collo da un ragazzo

Messina, 31 marzo 2025 – Accoltellata in strada da un ragazzo che poi è fuggito. E’ morta così Sara Campanella, giovane tirocinante infermiera a Messina. Originaria di Palermo, aveva 22 anni. L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, davanti all'ingresso dello stadio 'G. Celeste'. Le urla della ragazza hanno richiamato i passanti che hanno dato l’allarme.

Ma nel frattempo la ragazza, colpita al collo da un fendente che le ha reciso la giugulare, era già a terra in una pozza di sangue. Inutili i tentativi di salvarla. Il soccorritori del 118 l’hanno trasferita al vicino Policlinico universitario G. Martino, proprio dove la vittima lavorava, ma a nulla sono valse le manovre per tenerla in vita.

Testimone parlano di una lite fra i due giovani prima della pugnalata. Uno dei presenti avrebbe rincorso il ragazzo, senza riuscire tuttavia a raggiungerlo.

Sul posto sia polizia che carabinieri che hanno transennato l'area, in attesa dei rilievi di rito e dell'arrivo del magistrato di turno.

Notizia in aggiornamento